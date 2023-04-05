НАБУ проводить обшуки у Харківській ОВА: в чому справа

Національне антикорупційне бюро здійснює слідчі дії в деяких структурних підрозділах Харківської обласної військової адміністрації, у керівництва апарату ОВА та в департаменті агропромислового розвитку. Про це повідомляють у самій ОВА.

"ОВА зі свого боку максимально та всебічно співпрацює з НАБУ та сприяє у його роботі, надає детективам агентства усі запитувані документи та необхідну інформацію", - заявили в адміністрації.

В свою чергу, в самому бюро підтвердили факт обшуків, запевнивши, що ці слідчі дії санкціоновані і здійснюються відповідно до чинного законодавства. Інші ж деталі офіційно не розголошуються для збереження таємниці слідства.

Натомість, як повідомив головний редактор "Цензор.net" Юрій Бутусов, серію обшуків у Харківській ОВА НАБУ проводить у справі щодо розкрадання гуманітарної допомоги, придбаної за рахунок держави після початку російського вторгнення у Харківську область у 2022 році.

За даними видання, детективи агенства обшукали, зокрема, кабінет начальника ОВА Олега Синєгубова, його заступниці Віти Ковальської, директора депаратменту АПК Андрія Дорожка.

Як зазначив згодом сам Синєгубов, жодних підозр посадовим особам Харківської ОВА вручено не було. Адміністрація продовжує працювати в штатному режимі. За словами керівника області, в разі виявлення будь-яких порушень законодавства будуть негайно ухвалені відповідні кадрові рішення та вжиті інші необхідні заходи.

Нагадаємо також, що ще 30 серпня 2022 року НАБУ провело понад 20 обшуків у Запорізькій ОВА, Запорізькій міській раді, у складських приміщеннях та за адресами проживання осіб, які ймовірно причетні до розкрадання гумдопомоги.

Скандальності ситуації додали звинувачення на адресу торговельних мереж АТБ і "Сільпо" в продажі розікраденої гумдопомоги, які ті спростували. Президент Володимир Зеленський заявляв тоді, що хотів би дізнатися про деталі розслідування НАБУ щодо можливого незаконного присвоєння гумдопомоги топ-чиновниками в Запорізькій області, однак надалі справа зникла з публічної площини.

Олександра Старуха, що очолював тоді ОВА, Зеленський звільнив лише в лютому 2023 року, а секретар Запорізької міськради й виконуючий обов'язки мера Анатолій Куртєв досі продовжує керувати облцентром.