- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
Присвоил более 350 млн грн бывшего ЛАЗа: российскому олигарху Чуркину сообщено о подозрении
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в завладении имуществом и подлоге документов (ч. 3, ст. 27, ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины) российскому олигарху Игорю Чуркину, присвоившему недвижимое имущество ЗАО "Завод коммунального транспорта" (бывший ОАО "Львовский автомобильный завод"), что привело к убыткам предприятия более чем в 350 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По данным следствия, подозреваемый в 2005 году был избран председателем наблюдательного совета ЗАО "Завод коммунального транспорта". Это позволяло ему осуществлять организационно распорядительные функции на предприятии и принимать решения об отчуждении объектов недвижимого имущества.
По данным следствия, в 2005 году Игорь Чуркин был избран председателем наблюдательного совета предприятия, что позволило ему разработать схему для незаконного отчуждения всего комплекса Львовского автобусного завода площадью более 59 тыс. кв.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Вместе с приближенными и подчиненными лицами он подделал официальные документы предприятия, использованные для снятия всех финансовых обременений с объектов недвижимого имущества. Это позволило фактически украсть часть помещений завода, а в 2008 году он организовал отчуждение 8 объектов предприятия, при этом их новыми владельцами стали его коммерческие структуры.
Согласно сообщению, подобную схему олигарх повторил в 2016 году. Он поддел судебное решение, на основании которого якобы создал законные условия для отчуждения недвижимого имущества завода в пользу группы его предприятий.
В общей сложности подозреваемый вместе с неустановленными приспешниками завладели имуществом стоимостью более 367 млн грн.
В настоящее время имущество завода возвращено государству, сообщили в ГБР.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления в международный розыск.
Напомним, ранее Служба безопасности задокументировала преступную деятельность российского олигарха Михаила Фридмана, причастного к финансированию войны против Украины. Он получил подрозь.