Присвоил более 350 млн грн бывшего ЛАЗа: российскому олигарху Чуркину сообщено о подозрении

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в завладении имуществом и подлоге документов (ч. 3, ст. 27, ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины) российскому олигарху Игорю Чуркину, присвоившему недвижимое имущество ЗАО "Завод коммунального транспорта" (бывший ОАО "Львовский автомобильный завод"), что привело к убыткам предприятия более чем в 350 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, подозреваемый в 2005 году был избран председателем наблюдательного совета ЗАО "Завод коммунального транспорта". Это позволяло ему осуществлять организационно распорядительные функции на предприятии и принимать решения об отчуждении объектов недвижимого имущества.

По данным следствия, в 2005 году Игорь Чуркин был избран председателем наблюдательного совета предприятия, что позволило ему разработать схему для незаконного отчуждения всего комплекса Львовского автобусного завода площадью более 59 тыс. кв.

Вместе с приближенными и подчиненными лицами он подделал официальные документы предприятия, использованные для снятия всех финансовых обременений с объектов недвижимого имущества. Это позволило фактически украсть часть помещений завода, а в 2008 году он организовал отчуждение 8 объектов предприятия, при этом их новыми владельцами стали его коммерческие структуры.

Согласно сообщению, подобную схему олигарх повторил в 2016 году. Он поддел судебное решение, на основании которого якобы создал законные условия для отчуждения недвижимого имущества завода в пользу группы его предприятий.

В общей сложности подозреваемый вместе с неустановленными приспешниками завладели имуществом стоимостью более 367 млн грн.

В настоящее время имущество завода возвращено государству, сообщили в ГБР.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления в международный розыск.

Напомним, ранее Служба безопасности задокументировала преступную деятельность российского олигарха Михаила Фридмана, причастного к финансированию войны против Украины. Он получил подрозь.