Прокуратура расследует дело о гибели жителя Тернополя через месяц после призыва

Тернопольская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Западного региона зарегистрировала уголовное производство по гибели жителя города Богдана Покитко, который попал на передовую и погиб через месяц после того, как получил повестку. Об этом сообщает "Общественное".

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"20 февраля по указанному факту зарегистрировали уголовное производство по статье 425 УКУ. Это небрежное отношение к военной службе. Спецпрокуроры устанавливают причастность лиц, вероятная халатность которых привела к тяжким последствиям. Максимальный срок наказания, предусмотренный санкцией статьи, - от 5 до 8 лет лишения свободы ", цитирует издание спикер прокуратуры Юлию Шевченко.

Напомним, что после сообщение мэра Тернополя Сергея Предоставила о гибели в Донецкой области жителя города Богдана Покитко в соцсетях распространилась информация, что он был призван только во второй половине января, будучи доставлен в территориальный центр комплектования прямо с остановки городского транспорта, 12 февраля отправлен на фронт без подготовки и вообще ни одного военного опыта, а уже 16 февраля погиб.

В воскресенье скандал прокомментировал Тернопольский областной ТЦК, призвав дождаться результатов служебной проверки, которая должна установить "ответственных за подготовку и обучение личного состава". Там заявили, что случай Покотка не является системным, а командование воинских частей "уделяет большое внимание обученности воинов, поскольку это залог сохранения их жизни и жизни рядом".

Напомним также, что перед этим в оперативном командовании "Юг" Сухопутных войск ВСУ заявили, что получение повестки совсем не означает, что человека мобилизуют и тем более отправят на фронт.

В то же время, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки намерен заслушать доклады ответственных за мобилизационные мероприятия в Украине по практике вручения повесток людям на улице.