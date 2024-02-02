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Пророссийского блоггера-миллионника Подоляку приговорили к 15 годам тюрьмы
На основе доказательств, предоставленных Службой безопасности Украины, пророссийский блоггер с общей аудиторией более 3 млн подписчиков Юрий Подоляка, приводивший ракеты РФ на Николаев, был заочно приговорен к 15 годам тюрьмы.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Проживая в России, он выступает как "главный спикер" в конфликте против Украины. С момента начала широкомасштабного вторжения России Подоляка систематически занимается выполнением задач от российских спецслужб, направленных на информационные диверсии.
Он использовал свой YouTube канал с аудиторией более 3 миллионов подписчиков для проведения информационно-деструктивной работы.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
3 апреля прошлого года следователи СБУ сообщили ему о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
- ст. 436 (пропаганда войны);
- ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Подоляка регулярно выступает на пропагандистских телеканалах, в том числе на ток-шоу Соловьева.
В настоящее время фигурант находится на территории РФ. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.