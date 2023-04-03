"Главный спикер войны". СБУ сообщила о подозрении прокремлевскому блогеру Подоляке

Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляку, который публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, находясь на территории страны-агрессора, блогер активно участвует в информационно-психологических операциях российских спецслужб. Злоумышленник регулярно выступает на пропагандистских телеканалах, в том числе на ток-шоу Соловьева.

Во время эфиров он призывает к захвату Украины и поддержке российских оккупационных группировок по уничтожению гражданской инфраструктуры Украины.

Также пропагандист массово распространяет фейки о событиях на фронте через собственный сайт и каналы в Ютуб, Рутуб и Телеграмм, которые насчитывают несколько миллионов подписчиков.

Инициированные СБУ экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Подоляки имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время фигурант находится на территории РФ. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Напомним, ранее Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще двух руководителей оккупационных органов во временно захваченной части Донбасса. Сообщено о подозрении так называемому "министру Министерства связи ДНР" в участии в деятельности террористической организации.