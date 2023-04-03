Помог ФСБ поставить на "прослушку" жителей Донецка: оккупационному "министру связи ДНР" сообщили о подозрении

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще двух руководителей оккупационных органов во временно захваченной части Донбасса. Сообщено о подозрении так называемому "министру Министерства связи ДНР" в участии в деятельности террористической организации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что на "должности" главы созданного агрессором "министерства связи ДНР", злоумышленник выполняет задачи Москвы по переустройству местной телекоммуникационной отрасли по российским "стандартам".

С этой целью он организовал запуск подконтрольной ФСБ мобильной сети "Феникс" на базе захваченного оборудования украинских операторов связи в оккупированных районах области.

В дальнейшем он способствовал оккупантам в принудительном переводе местных жителей на российскую телефонную сеть.

"Таким образом спецслужба страны-агрессора получила доступ к персональным данным абонентов и информации об их контенте. Кроме того, ФСБ использует подконтрольный телефонный оператор для распространения СМС-рассылок с дезинформацией о ситуации на фронте и внутренне-политической обстановке в регионе", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что еще одним злоумышленником является "замдиректора" так называемого "унитарного предприятия "ДНР" оператора связи "Феникс".

Именно он помог сотрудникам ФСБ получить полный технологический доступ к телекоммуникационному оборудованию "мобильной" компании.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации). В настоящее время они находятся на временно оккупированной территории востока Украины. к ответственности", - подчеркни в СБУ.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрении так называемому "главе правительства" террористической организации "ДНР" – Виталию Хоценко. Он является гражданином России и входит в ближайшее окружение террориста, предводителя "ДНР" Дениса Пушилина.