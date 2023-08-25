Российский боевик из ДШРГ "Русич" уехал в Финляндию. Его задержали и могут передать Украине

Власти Финляндии арестовали одного из лидеров российской так называемой ДШРГ "Русич" Яна Петровского, принимавшего участие в войне против Украины.

Об этом 25 августа сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на финскую телекомпанию MTV.

Боевик российской неонацистской группировки попал под санкции ЕС и США за террористические действия в Украине. Он решил уехать в Финляндию, где его разоблачили и арестовали.

По данным украинских спецслужб, "Русич" действует как "подразделение" ЧВК "Вагнер", лидер которой Евгений Пригожин недавно, вероятно, погиб. Наемники долгое время занимались терроризмом на Донбассе.

В то же время Офис генпрокурора Украины сообщил, что 23 августа компетентные органы Финляндии задержали гражданина России, разыскиваемого СБУ по подозрению в участии в террористической организации.

Прокуратура информирует, что речь идет о преступнике, который в 2014 году совместно с участниками террористической организации "ЛНР" принимал участие в боевых столкновениях на территории Украины в составе так называемой "Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич". В 2016 году ему было сообщено о подозрении по факту участия в террористической организации.

Финская сторона сообщила, что планирует депортировать его в РФ. Однако Офис генпрокурора направил в соответствующие органы Финляндии запрос о задержании и временном аресте лица и предоставили финской стороне всю необходимую информацию для обеспечения ареста. Теперь Украина работает над экстрадицией боевика.