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Россияне похищают родственников украинских военных, в том числе детей, - разведка
На временно оккупированных территориях Украины приобретают системный характер случаи похищения родственников украинских военных. Россияне могут связываться с военнослужащими и потребовать прибыть на оккупированные территории в обмен на безопасность родных.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Отмечается, что большинство подобных случаев фиксируется на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. В то же время похищают как взрослых родственников, так и детей, в том числе женщин и людей пожилого возраста.
Как сообщили в ГУР, базы данных украинских граждан попадают в руки российских оккупантов при захвате административных зданий или с помощью коллаборантов-изменников.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Недавно стало известно, что оккупанты взяли в заложники нескольких детей очередного украинского военнослужащего. В дальнейшем, россияне могут связываться с военнослужащими и потребовать прибыть на оккупированные территории в обмен на безопасность родных", - говорится в сообщении.
В ГУР МО также подчеркнули, что все военные преступления будут должным образом расследованы. Виновные в их совершении понесут справедливое наказание.
Напомним, в оккупированном Энергодаре Запорожской области захватчики похитили начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. Как предполагают работники, оккупанты предлагали руководителю отряда начать работу под флагами России.