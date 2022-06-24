Росіяни викрадають родичів українських військових, у тому числі дітей, - розвідка

На тимчасово окупованих територіях України набувають системного характеру випадки викрадення родичів українських військових. Росіяни можуть зв’язуватися з військовослужбовцями та вимагати прибути на окуповані території в обмін на безпеку рідних.

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Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що більшість подібних випадків фіксується на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Водночас, викрадають як дорослих родичів, так і дітей, в тому числі жінок та людей літнього віку.

Як повідомили у ГУР, бази даних українських громадян потрапляють в руки російських окупантів при захоплені адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників.

"Нещодавно стало відомо, що окупанти взяли в заручники кількох дітей чергового українського військовослужбовця.Надалі, росіяни можуть зв’язуватися з військовослужбовцями та вимагати прибути на окуповані території в обмін на безпеку рідних", - йдеться у повідомленні.

У ГУР МО також наголосили, що всі воєнні злочини будуть належним чином розслідувані. Винні у їхньому вчиненні понесуть справедливе покарання.

Нагадаємо, в окупованому Енергодарі Запорізької області загарбники викрали начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Як припускають працівники, окупанти пропонували керівнику загону розпочати роботу під прапорами Росії.