Руководителя Госгеокадастра Черниговской области разоблачили на сделках с землей

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении начальнице Главного управления Госгеокадастра в Черниговской области, которая разрешила незаконную приватизацию более 60 га земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что схема была реализована в 2019-2020 годах после внесения изменений в земельное законодательство.

"Должностное лицо незаконно оформило документы о безвозмездной приватизации земельных участков на подставных лиц. Причем земельные участки "предоставлялись" малообеспеченным по несколько раз, хотя это и запрещено законодательством. Таким образом незаконно было роздано около 60 га государственных земель", - отмечают в ГБР.

На эти участки наложен арест и инициирован вопрос по их возвращению в государственную собственность.

Кроме того, должностному лицу сообщено о подозрении в служебной халатности, что привело к выводу из государственной собственности земель сельскохозяйственного назначения (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В ведомстве не называют фамилии фигурантки уголовного дела, но согласно открытым данным и.о. начальника Главного управления Госгеокадастра в Черниговской области является Чипак Надежда Николаевна.

Ранее правоохранители собрали доказательную базу на четырех бывших руководителей Главного управления Госгеокадастра в Винницкой области. Чиновники вывели из госсобственности 30 земельных участков на площади более 60 гектаров.