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СБУ идентифицировала 6 российских генералов, которые отдавали приказы на захват городов в Харьковской области
Служба безопасности установила личности шестерых представителей высшего командования Западного военного округа ВС РФ, участвовавших в планировании, подготовке и ведении боевых действий против Сил обороны на восточном фронте.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"В начале полномасштабного вторжения они отдавали приказы российским войскам на "прорыв" государственной границы Украины и штурма населенных пунктов Харьковской области. Кроме этого, чиновники страны-агрессора способствовали созданию оккупационных администраций РФ во время временного захвата части региона", - говорится в сообщении.
Следователи СБУ в сотрудничестве с оперативниками Нацполиции собрали безоговорочные доказательства вины российских командующих в особо тяжких преступлениях против государственной безопасности Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На основании полученной доказательной базы о подозрении по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины сообщили:
- заместителю командующего Западным военным округом ВС РФ генерал-майору Трубиенко Т.М.;
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командующему 20-й общевойсковой армией Западного военного округа ВС РФ генерал-лейтенанту Иванаеву А.С.;
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начальнику штаба 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ генерал-майору Пятаеву А.Ю.;
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командующему 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-майору Терещенко М.А.;
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командиру 3-й мотострелковой Висленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ генерал-майору Авдееву О.В.;
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командиру 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа генерал-майору Слепцову В.В.
Служба безопасности проводит дальнейшие комплексные мероприятия по привлечению оккупантов к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, ранее Служба безопасности в ходе следственно-оперативных действий установила личность российского военнослужащего, отдавшего приказ захватить украинский Мариуполь и штурмовать одно из крупнейших промышленных предприятий города - "Азовсталь".