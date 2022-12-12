Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Точка У Точка У
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Категория
Преступность
Дата публикации

СБУ идентифицировала 6 российских генералов, которые отдавали приказы на захват городов в Харьковской области

СБУ идентифицировала 6 российских генералов, которые отдавали приказы на захват городов в Харьковской области

Служба безопасности установила личности шестерых представителей высшего командования Западного военного округа ВС РФ, участвовавших в планировании, подготовке и ведении боевых действий против Сил обороны на восточном фронте.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В начале полномасштабного вторжения они отдавали приказы российским войскам на "прорыв" государственной границы Украины и штурма населенных пунктов Харьковской области. Кроме этого, чиновники страны-агрессора способствовали созданию оккупационных администраций РФ во время временного захвата части региона", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ в сотрудничестве с оперативниками Нацполиции собрали безоговорочные доказательства вины российских командующих в особо тяжких преступлениях против государственной безопасности Украины.

На основании полученной доказательной базы о подозрении по ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины сообщили:

  • заместителю командующего Западным военным округом ВС РФ генерал-майору Трубиенко Т.М.;
  • командующему 20-й общевойсковой армией Западного военного округа ВС РФ генерал-лейтенанту Иванаеву А.С.;
  • начальнику штаба 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ генерал-майору Пятаеву А.Ю.;
  • командующему 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-майору Терещенко М.А.;
  • командиру 3-й мотострелковой Висленской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ генерал-майору Авдееву О.В.;
  • командиру 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа генерал-майору Слепцову В.В.

Служба безопасности проводит дальнейшие комплексные мероприятия по привлечению оккупантов к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности в ходе следственно-оперативных действий установила личность российского военнослужащего, отдавшего приказ захватить украинский Мариуполь и штурмовать одно из крупнейших промышленных предприятий города - "Азовсталь".

Автор:
Нина Комащенко