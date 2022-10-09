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Преступность
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СБУ начала расследование ночных обстрелов гражданских объектов Запорожья

СБУ начала расследование ночных обстрелов гражданских объектов Запорожья

Служба безопасности Украины начала расследование по факту обстрела гражданских объектов Запорожья в ночь на 9 октября. Об этом сообщает телеграмма-канал СБУ.

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"Сегодня ночью по городу Запорожья рашисты нанесли ракетные удары по мирным людям. Враг применял тактическую авиацию и выпустил 12 ракет. Большинство снарядов попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов города. Сейчас известно о 12 погибших. В больнице находится 49 из них 6 детей.Частно разрушены 9-этажный дом и пять частных домов.Повреждены более 50 многоэтажек и 20 домов частного сектора.По данному факту Служба безопасности начала уголовное производство по ч. 2 ст.438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 9 октября российские военные обстреляли Запорожье. По предварительным данным, 5 частных домов разрушены и около 40 – пострадали. Секретарь запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что в результате обстрелов погибли 17 человек.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночной обстрел Запорожья и назвал эти действия российских кафиров "абсолютной подлостью" и "абсолютным злом".

Автор:
Степан Крьока