СБУ обезвредила банду, которая держала в страхе жителей южных областей Украины

Служба безопасности в результате спецоперации в Кировоградской и Одесской областях нейтрализовала криминальную группировку, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей южных областей Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники совершали разбойные нападения на местных жителей и требовали с них деньги, автомобили и недвижимое имущество.

В случае несогласия платить "дань" бандиты угрожали похищением потерпевших и физической расправой над ними и их близкими.

"Задокументировано, что уголовники создали искусственную конфликтную ситуацию с жителем Одесщины, с которого потом требовали "переписать" собственную квартиру на одного из рэкетиров", - отметили в СБУ.

Кроме того, участники группировки продавали оружие и боеприпасы, оставленные российскими оккупантами на местах активных боевых действий.

"Своих клиентов подыскивали через собственные связи, в том числе среди представителей криминальной среды", - сообщают в СБУ.

Правоохранители задержали лидера банды и трех ее участников "на горячем" – злоумышленники пытались продать автомат Калашникова и крупнокалиберный пулемет. За товар бандиты надеялись получить 5,5 тысячи долларов.

"По данным следствия, группировку организовал житель Одесщины, ранее привлекавшийся к ответственности за тяжкие преступления. Установлено, что во время нападений на граждан злоумышленники действовали с крайней жестокостью и применяли насилие к потерпевшим. В дальнейшем они планировали постепенно распространять свое преступное влияние на разные регионы Украины", - отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения);

ч. 3. ст. 262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или завладение ими путем мошенничества или злоупотреблением служебным положением);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

"Сейчас они находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности задержала в Черкассах рекетира, требовавшего из семей погибших украинских воинов долю от денежной помощи, которую они получали от государства.