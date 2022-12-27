- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
СБУ разоблачила во время войны более 1 тыс. интернет-агитаторов, распространявших фейки
Киберспециалисты СБУ с начала полномасштабного вторжения РФ разоблачили более 1200 агитаторов, распространявших в интернете фейки и российские нарративы.
Как передает пресс-служба СБУ, об этом начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил в эфире телеканала "Мы-Украина".
"СБУ разоблачает предателей, враждебных агитаторов и коллаборантов, действующих в интернет-пространстве. Сегодня у нас почти 1200 уголовных производств по ним, 600 фигурантам сообщили о подозрениях и почти 230 приговорены к разным срокам заключения", - заявил он.
По его словам, российские информационные диверсии уже не несут такой угрозы, как раньше. В том числе и потому, что СБУ действует проактивно – пытается работать на опережение, а не бороться с последствиями.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Витюк подчеркнул, что Служба безопасности проводит собственные специальные информационные операции, направленные на уменьшение влияния российской пропаганды.
"В этом году уже заблокировали 45 масштабных ботоферм мощностью более 2 млн фейковых аккаунтов, почти 500 пророссийских Youtube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков и около тысячи информресурсов, работавших против Украины", – сообщил он.
Также начальник Департамента кибербезопасности отметил, что мощное киберсопротивление – это результат взаимодействия многих людей и организаций, потому что наши граждане превратились в настоящую киберТрО.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщала, что с начала года нейтрализовала более 4,5 тысяч кибератак и киберинцидентов.