СБУ разоблачила во время войны более 1 тыс. интернет-агитаторов, распространявших фейки

Киберспециалисты СБУ с начала полномасштабного вторжения РФ разоблачили более 1200 агитаторов, распространявших в интернете фейки и российские нарративы.

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Как передает пресс-служба СБУ, об этом начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк заявил в эфире телеканала "Мы-Украина".

"СБУ разоблачает предателей, враждебных агитаторов и коллаборантов, действующих в интернет-пространстве. Сегодня у нас почти 1200 уголовных производств по ним, 600 фигурантам сообщили о подозрениях и почти 230 приговорены к разным срокам заключения", - заявил он.

По его словам, российские информационные диверсии уже не несут такой угрозы, как раньше. В том числе и потому, что СБУ действует проактивно – пытается работать на опережение, а не бороться с последствиями.

Витюк подчеркнул, что Служба безопасности проводит собственные специальные информационные операции, направленные на уменьшение влияния российской пропаганды.

"В этом году уже заблокировали 45 масштабных ботоферм мощностью более 2 млн фейковых аккаунтов, почти 500 пророссийских Youtube-каналов с аудиторией более 15 млн подписчиков и около тысячи информресурсов, работавших против Украины", – сообщил он.

Также начальник Департамента кибербезопасности отметил, что мощное киберсопротивление – это результат взаимодействия многих людей и организаций, потому что наши граждане превратились в настоящую киберТрО.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины сообщала, что с начала года нейтрализовала более 4,5 тысяч кибератак и киберинцидентов.