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Категория
Преступность
Дата публикации

СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога

СБУ, Кривой Рог, Служба безопасности Украины
Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности задержала агента ФСБ, который с начала широкомасштабной агрессии Российской Федерации собирал разведданные по дислокации и перемещению Сил обороны Украины на юге.

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Как сообщают правоохранители, агентом оказался чиновник одного из мощнейших промышленных гигантов региона.

"Злоумышленник фиксировал геолокацию объектов критической инфраструктуры и стратегически важных локаций, среди которых - международный аэропорт "Кривой Рог". Собранную развединформацию передавал оккупантам через закрытые каналы связи. В своем "докладе" отображал координаты на электронных картах с привязкой к местности и подробным описанием зданий и прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Также агент переправлял агрессорам материалы скрытой фото- и видеосъемки месторасположения и внешнего вида этих объектов. Получившуюся информацию враг использовал для проведения массированных обстрелов.

В частности, проверяется его причастность к корректировке ракетного удара по криворожскому аэропорту, который состоялся 10 марта.

По данным следствия, этот мужчина попал в поле зрения российских спецслужб в качестве активного пользователя анонимных телеграмм-каналов и запрещенных в Украине соцсетей. На данных ресурсах он публично призвал поддержать захватчиков и оправдывал их преступления.

"Во время обысков по месту нахождения правоохранители обнаружили средства связи, которые он использовал для коммуникации со своим российским куратором. В переписке присутствуют факты получения агентурных задач и отчеты об их выполнении", - проинформировали в СБУ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в госизмене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото 2 — СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога
Фото 3 — СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога

Напомним, 28 июня правоохранители задержали жителя Львова, корректировавшего ракетные удары российских войск на всей территории Львовской области. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражей без права внесения залога.

Автор:
Анастасия Перцева