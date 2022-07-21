СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога

Служба безопасности задержала агента ФСБ, который с начала широкомасштабной агрессии Российской Федерации собирал разведданные по дислокации и перемещению Сил обороны Украины на юге.

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Как сообщают правоохранители, агентом оказался чиновник одного из мощнейших промышленных гигантов региона.

"Злоумышленник фиксировал геолокацию объектов критической инфраструктуры и стратегически важных локаций, среди которых - международный аэропорт "Кривой Рог". Собранную развединформацию передавал оккупантам через закрытые каналы связи. В своем "докладе" отображал координаты на электронных картах с привязкой к местности и подробным описанием зданий и прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Также агент переправлял агрессорам материалы скрытой фото- и видеосъемки месторасположения и внешнего вида этих объектов. Получившуюся информацию враг использовал для проведения массированных обстрелов.

В частности, проверяется его причастность к корректировке ракетного удара по криворожскому аэропорту, который состоялся 10 марта.

По данным следствия, этот мужчина попал в поле зрения российских спецслужб в качестве активного пользователя анонимных телеграмм-каналов и запрещенных в Украине соцсетей. На данных ресурсах он публично призвал поддержать захватчиков и оправдывал их преступления.

"Во время обысков по месту нахождения правоохранители обнаружили средства связи, которые он использовал для коммуникации со своим российским куратором. В переписке присутствуют факты получения агентурных задач и отчеты об их выполнении", - проинформировали в СБУ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в госизмене, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 28 июня правоохранители задержали жителя Львова, корректировавшего ракетные удары российских войск на всей территории Львовской области. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражей без права внесения залога.