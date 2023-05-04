Шпионил за боевой авиацией: СБУ задержала российского "крота" в рядах ВСУ (ФОТО)

Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одного вражеского информатора в результате многоэтапной спецоперации Николаевской области. Злоумышленником оказался житель Крыма, который в 2014 году поддержал российских захватчиков и остался на территории временно оккупированного полуострова.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, в Крыму мужчина получил паспорт гражданина РФ и добровольно стал на военный учет страны-агрессора. Впоследствии на него вышел представитель российской спецслужбы с "предложением" о негласном сотрудничестве.

По указанию агрессора перед началом полномасштабного вторжения фигурант прибыл в Николаевскую область, где проживают его родственники. На территории южного региона он собирал разведданные о местах дислокации и перемещения украинских войск. Для этого в 2022 году он мобилизовался в ВСУ.

Находясь в рядах одной из украинских воинских частей, злоумышленник шпионил за перемещением боевых самолетов и позициями системы противовоздушной обороны Украины. Также его интересовала информация о складах с боеприпасами и горюче-смазочными материалами Сил обороны.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта во время выполнения им вражеской разведывательной задачи.

По данным следствия, полученные сведения он дистанционно передавал оккупантам через свою бывшую жену, проживающую в Крыму и находящуюся в поле зрения российской спецслужбы. Для коммуникации использовал анонимный мессенджер.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора в результате спецоперации в Киеве и Донецкой области. Злоумышленником оказался житель столицы, который в начале полномасштабного вторжения собирал для врага информацию о местах базирования сил обороны в городе.