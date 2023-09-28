Шпионил за ВСУ в Харьковской и Черновицкой областях: агент россиян проведет за решеткой 15 лет

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного российского агента, который собирал разведданные о местоположениях Сил обороны и объектов критической инфраструктуры в восточных и западных регионах Украины. Злоумышленнику инкриминируют государственную измену и оправдание вооруженной агрессии РФ (ч. 2 ст. 111, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, с марта 2023 года, находясь в Харьковской области, злоумышленник собирал и передал врагу координаты стратегических объектов и информацию о движении военной техники.

Прежде всего, агрессора интересовали локации подразделений ВСУ, Службы безопасности и Государственной пограничной службы.

Кроме того, злоумышленник, оказавшийся жителем Черновицкой области, передавал оккупантам координаты ключевых мостов и электроподстанций в обоих регионах Украины.

Сотрудники СБУ установили, что главное управление генштаба ВС РФ завербовало его из-за пророссийских нарративов и антиукраинской позиции, которые злоумышленник постоянно распространял. После переговоров с представителем врага мужчина согласился на сотрудничество.

Сообщается, что задержан российский агент "на горячем" во время проведения им скрытой фотофиксации военного объекта в Черновцах в мае этого года.

Заметим, в Донецкой области контрразведка Службы безопасности задержала еще одну информаторку российских спецслужб, которая передавала оккупантам информацию о Силах обороны.