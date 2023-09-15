Штурмовали Бахмут и Мариуполь: российские боевики проведут за решеткой 15 лет

Служба безопасности Украины сообщила о вынесении приговора шести боевикам Российской Федерации, которые воевали против Сил обороны Украины на восточном фронте.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Суд признал их виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях);

ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Злоумышленникам было назначено по 15 лет тюремного заключения.

СБУ установила, что большинство боевиков в начале полномасштабного вторжения РФ вошли в состав 1-го и 2-го армейских корпусов Южного военного округа ВС РФ, однако, среди них были и предатели, которые еще в 2015 году находились в рядах террористической организации "ДНР" и воевали против сил АТО на востоке Украины.

Они обстреливали позиции украинских войск в районах Ясиноватой и Песков, а после 24 февраля 2022 участвовали в захвате Мариуполя.

Еще четверо предателей входили в состав так называемой "народной милиции Л/ДНР" и после начала полномасштабного вторжения РФ штурмовали Бахмут и Красногоровку Донецкой области.

Остальные боевики обстреливали с позиции ВСУ в районе поселка Белогоровка в Луганской области. Также они охраняли военные объекты захватчиков, обустраивали фортификационные сооружения и огневые точки российских оккупантов вблизи Авдеевки и Лисичанска.

Согласно материалам следствия, злоумышленники были пленены украинскими защитниками во время жестоких боев в мае и июне этого года в районах Бахмута и Авдеевки.

Напомним, ранее тюремные сроки получили еще 5 российских боевиков, которые также воевали против Украины на восточном фронте под Мариуполем и Бахмутом.