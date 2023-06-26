Убийство Гандзюк. Мангер и Левин получили по 10 лет тюрьмы (ФОТО)

В понедельник, 26 июня, суд объявил приговор по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Бывший глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник депутата облсовета Алексей Левин получили по 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Суд признал Мангера и Левина виновными в заказе и организации совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, имеющим характер особого мучения и повлекшим смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк.

Прокуроры просили максимально возможное наказание обоим – 10 лет лишения свободы. Суд согласился с доводами и позицией прокуроров и назначил им наказание в виде 10 лет тюрьмы, а также взыскать в пользу потерпевших по 5 млн грн морального вреда.

Заседание суда. Фото: Офис генпрокурора

Прокуроры в суде доказали, что в начале июля 2018 года председатель Херсонского облсовета, на почве личной неприязни, решил организовать нападение на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Заседание суда. Фото: Офис генпрокурора

К непосредственной организации преступления он привлек помощника депутата Херсонского облсовета. Он, в свою очередь, встретился с будущим координатором нападения Сергеем Торбиным и предложил за денежное вознаграждение привлечь исполнителей и пособников совершения преступления.

31 июля 2018 года около 8:45 исполнитель облил Екатерину Гандзюк серной кислотой вблизи подъезда ее дома.

В начале августа 2018 года помощник депутата Херсонского облсовета, действуя с ведома и по поручению председателя облсовета, во время личной встречи оплатил Торбину обещанные для соучастников 4500 долларов, еще 500 долларов предоставили раньше как задаток.

4 ноября 2018 года Екатерина умерла, 40 процентов ее тела были поражены химическими ожогами.

В июне 2019 года суд признал виновными и назначил наказание членам группы: Торбину – 6,5 лет лишения свободы. Грабчуку – 6 лет лишения свободы, Васяновичу и Вишневскому – по 4 года лишения свободы, Горбунову – 3 года лишения свободы.

Васянович и Вишневский осуществляли наблюдение за потерпевшей, Горбунов приобрел кислоту, Грабчук облил ею Екатерину Гандзюк.

В октябре 2020 года суд вынес приговор Игорю Павловскому, который обвинялся в заранее не обещанном сокрытии преступления в отношении общественной активистки, назначив ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком – 1 год. Он предоставил транспорт исполнителям нападения и скрыл информацию о преступлении от правоохранительных органов.