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Преступность
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Ущерб в 2 млн грн на реконструкции. Чиновникам Киевского зоопарка объявили о подозрениях

Киевский зоопарк
Киевский зоопарк. Фото: zoo.kiev.ua

Правоохранители объявили подозрения заместителю директора, начальнику одного из отделов Киевского зоопарка, а также руководителю подрядной организации из-за ущерба во время реконструкции заведения. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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По данным следствия, в 2017 году руководство коммунального предприятия и подрядчик заключили договор на реконструкцию павильона для приматов.

После завершения реконструкции подрядчик внес в официальные документы ложные сведения об объемах работ. Эту документацию подписали руководитель зоопарка, ведущий инженер по техническому надзору за строительством и директор подрядной организации.

Экспертиза показала, что стоимость работ была завышена, что привело к ущербу государству более чем в 2 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер. Также правоохранители проверяют причастность других лиц к совершению преступления.

Напомним, что также в Киеве правоохранители расследуют хищение средств, выделенных на ремонт укрытий в школах. В этом деле объявили подозрение начальнику управления строительства Голосеевской РГА, директору коммунального предприятия и руководителю подрядной организации.