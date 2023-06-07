В Днепропетровской области задержали агента ФСБ, который шпионил за авиацией ВСУ

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ во время контрдиверсионных мер в Днепропетровской области. Им оказался житель города Первомайск, который за деньги собирал для российских оккупантов разведданные виды и количество самолетов боевой авиации ВСУ, а также места их базирования и направления вылетов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник передавал захватчикам локации военкоматов и пытался обнаружить железнодорожные линии, задействованные для снабжения боеприпасами на фронт.

За каждую выполненную задачу российский агент получал от своего куратора из ФСБ до 4 тыс. грн. Для конспирации деньги предателю переводили с помощью криптовалютного электронного кошелька.

"Разведывательная информация требовалась агрессору для подготовки серии воздушных ударов по территории региона, прежде всего для поражения стратегически важных объектов", - отмечают в СБУ.

По данным следствия, задержан житель города Первомайск, которого в июле 2022 года завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

"В поле зрения российской спецслужбы мужчина попал через один из российских Телеграмм-ботов, где он периодически выкладывал фото позиций украинских войск. В дальнейшем связь с агрессором поддерживал через мессенджер. Для выполнения разведзадач выезжал на местность, где скрыто наблюдал за объектами, а также расспрашивал нужную ему информацию у людей", - сообщают правоохранители.

При обыске по месту жительства фигуранта обнаружен мобильный телефон и планшет, которые он использовал для коммуникации с ФСБ.

"Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, ранее в Кривом Роге правоохранители задержали агентку ФСБ, которая систематически собирала и посылала врагу данные о расположении и перемещении военнослужащих ВСУ на территории города.