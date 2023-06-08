В Донецкой области задержали агентку ФСБ: "сливала" оккупантам позиции ВСУ вблизи Славянска и Краматорска

Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую информаторку в прифронтовых районах Донбасса. Злоумышленница отслеживала маршруты перемещения сил ВСУ на Славянском и Краматорском направлениях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что собранные сведения злоумышленница передавала ФСБ через мессенджер.

"Развединформация потребовалась захватчикам для подготовки массированных воздушных ударов по пунктам базирования Сил обороны и маршрутам движения военных колонн", - отметили в СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленницу в Краматорском районе при попытке передачи закрытых сведений агрессору. У нее нашли мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российской спецслужбой.

"По данным следствия, задержанной оказалась 49-летняя местная жительница. В декабре 2022 года ее привлек к негласному сотрудничеству кадровый сотрудник ФСБ. В поле зрения оккупантов женщина попала из-за своих неоднократных антиукраинских высказываний в запрещенной соцсети "Одноклассники"", - подчеркнули в СБУ.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении. Пока она под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Ранее контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника разветвленной агентурной сети ФСБ в Донецкой области. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны в районах Бахмута, Авдеевки и Торецкая.