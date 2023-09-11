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Преступность
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В Киеве разоблачили детективное агентство, которое "продавало" данные о личной жизни граждан

Разоблачено «детективное агентство», которое сбывало информацию из закрытых баз данных правоохранительных органов
Разоблачено «детективное агентство», которое сбывало информацию из закрытых баз данных правоохранительных органов

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с ГБР разоблачили в Киеве детективное агентство, которое "торговало" информацией из закрытых баз данных правоохранительных органов Украины и незаконно следило за гражданами.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что организатором противоправной деятельности оказался экс-чиновник расформированной милиции. В 2009 году он уволился со службы и основал собственное агентство по предоставлению детективных услуг.

"Под прикрытием легального бизнеса фигурант выполнял заказы своих клиентов о сборе конфиденциальной информации на жителей разных регионов Украины. Среди таких сведений были адреса проживания, номера автомобилей и мобильных телефонов граждан, а также сведения о пересечении госграницы", - отметили в СБУ.

Средняя стоимость одного "досье" составила 200 долларов США. Сумма зависела от объема собранной информации.

"Для получения персональных данных "детектив" привлек своего знакомого – действующего должностного лица Национальной полиции, который имел доступ к информационным базам правоохранительного органа. Также владелец детективного агентства принимал заказы на негласную слежку за людьми, а оплату за "услуги" получал на банковскую карточку своего близкого родственника", - рассказали в СБУ.

Во время обысков по адресам проживания обоих фигурантов обнаружены мобильные телефоны, на которых хранилась информация с ограниченным доступом, а также банковские карты с поличным.

В настоящее время "детективу" сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации).

Его сообщник – чиновник полиции – отстранен от службы. Он подозревается по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 6 лет тюремного заключения", - подчеркнул в СБУ.

Ранее Служба безопасности блокировала схему серийного изготовления и продажи поддельных украинских документов. Задержаны девять участников межрегиональной группы.

Автор:
Светлана Манько