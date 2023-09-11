В Киеве разоблачили детективное агентство, которое "продавало" данные о личной жизни граждан

Киберспециалисты Службы безопасности совместно с ГБР разоблачили в Киеве детективное агентство, которое "торговало" информацией из закрытых баз данных правоохранительных органов Украины и незаконно следило за гражданами.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что организатором противоправной деятельности оказался экс-чиновник расформированной милиции. В 2009 году он уволился со службы и основал собственное агентство по предоставлению детективных услуг.

"Под прикрытием легального бизнеса фигурант выполнял заказы своих клиентов о сборе конфиденциальной информации на жителей разных регионов Украины. Среди таких сведений были адреса проживания, номера автомобилей и мобильных телефонов граждан, а также сведения о пересечении госграницы", - отметили в СБУ.

Средняя стоимость одного "досье" составила 200 долларов США. Сумма зависела от объема собранной информации.

"Для получения персональных данных "детектив" привлек своего знакомого – действующего должностного лица Национальной полиции, который имел доступ к информационным базам правоохранительного органа. Также владелец детективного агентства принимал заказы на негласную слежку за людьми, а оплату за "услуги" получал на банковскую карточку своего близкого родственника", - рассказали в СБУ.

Во время обысков по адресам проживания обоих фигурантов обнаружены мобильные телефоны, на которых хранилась информация с ограниченным доступом, а также банковские карты с поличным.

В настоящее время "детективу" сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации).

Его сообщник – чиновник полиции – отстранен от службы. Он подозревается по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 6 лет тюремного заключения", - подчеркнул в СБУ.

Ранее Служба безопасности блокировала схему серийного изготовления и продажи поддельных украинских документов. Задержаны девять участников межрегиональной группы.