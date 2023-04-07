В Кропивницком ликвидировали ботоферму, создававшую фейковые аккаунты для российских пропагандистов

Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали в Кропивницком ботоферму, действовавшую в пользу российских спецслужб.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в результате следственно-оперативных действий задержан организатор вражеской "ячейки". Им оказался переселенец из Запорожья, переехавший в Кировоградскую область после начала полномасштабного вторжения.

Там он начал массово создавать анонимные аккаунты в соцсетях и продавать их через даркнет. Соответствующее оборудование установил в съемной квартире одного из спальных районов областного центра.

Средняя стоимость одного бота составила 200 грн.

"Установлено, что злоумышленник создал почти 3 тыс. фейковых аккаунтов, которые планировал продать на общую сумму более полумиллиона грн. Основными его "клиентами" были представители российских спецслужб, а также подконтрольные им прокремлевские пропагандисты. Боты нужны были агрессору для разгона" дезинформации якобы от имени украинских граждан о ситуации на фронте, а также для попыток дискредитации подразделений Сил обороны", - подчеркнули в СБУ.

Во время обыска в съемной квартире фигуранта обнаружено:

компьютерную технику;

специализированное оборудование;

3 тыс. SIM-карт, которые он использовал в противоправной деятельности.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта и избрании ему меры пресечения" – содержание под стражей", - отметили в СБУ.

Ранее киберспециалисты Службы безопасности ликвидировали прокремлевскую ботоферму в Хмельницкой области. Более 2 тысяч ботов "разгоняли" дезинформацию о ситуации на фронте и призвали украинцев уклоняться от мобилизации.