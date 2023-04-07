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Преступность
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В Кропивницком ликвидировали ботоферму, создававшую фейковые аккаунты для российских пропагандистов

СБУ ликвидировала в Кропивницком ботоферму, которая создала более 3 тысяч фейковых аккаунтов для информдиверсий против Украины
СБУ ликвидировала в Кропивницком ботоферму, которая создала более 3 тысяч фейковых аккаунтов для информдиверсий против Украины

Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали в Кропивницком ботоферму, действовавшую в пользу российских спецслужб.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в результате следственно-оперативных действий задержан организатор вражеской "ячейки". Им оказался переселенец из Запорожья, переехавший в Кировоградскую область после начала полномасштабного вторжения.

Там он начал массово создавать анонимные аккаунты в соцсетях и продавать их через даркнет. Соответствующее оборудование установил в съемной квартире одного из спальных районов областного центра.

Средняя стоимость одного бота составила 200 грн.

"Установлено, что злоумышленник создал почти 3 тыс. фейковых аккаунтов, которые планировал продать на общую сумму более полумиллиона грн. Основными его "клиентами" были представители российских спецслужб, а также подконтрольные им прокремлевские пропагандисты. Боты нужны были агрессору для разгона" дезинформации якобы от имени украинских граждан о ситуации на фронте, а также для попыток дискредитации подразделений Сил обороны", - подчеркнули в СБУ.

Во время обыска в съемной квартире фигуранта обнаружено:

  • компьютерную технику;
  • специализированное оборудование;
  • 3 тыс. SIM-карт, которые он использовал в противоправной деятельности.
Фото 2 — В Кропивницком ликвидировали ботоферму, создававшую фейковые аккаунты для российских пропагандистов
Фото 3 — В Кропивницком ликвидировали ботоферму, создававшую фейковые аккаунты для российских пропагандистов
Фото 4 — В Кропивницком ликвидировали ботоферму, создававшую фейковые аккаунты для российских пропагандистов

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта и избрании ему меры пресечения" – содержание под стражей", - отметили в СБУ.

Ранее киберспециалисты Службы безопасности ликвидировали прокремлевскую ботоферму в Хмельницкой области. Более 2 тысяч ботов "разгоняли" дезинформацию о ситуации на фронте и призвали украинцев уклоняться от мобилизации.

Автор:
Светлана Манько