В МВД рассказали, сколько ДРГ задержали с начала полномасштабной войны в Украине

Враг по сей день работает в тылу, ведет свою партизанскую войну, а агенты собирают информацию и могут корректировать огонь.

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Первый заместителя министра внутренних дел Евгений Енин в интервью РБК-Украина рассказал, что с начала полномасштабной войны в Украине правоохранители раскрыли 88 российских диверсионно-разведывательных групп. Всего в Украине задержано около 800 диверсантов.

"Нельзя сказать, что они исчезли. Только за первые две недели мая нашими правоохранителями выявлено на территории Украины одну ДРГ и задержано 43 лица, причастных к диверсионной деятельности, из них 18 в Киеве", - отметил замглавы МВД.

По его словам может показаться, что вокруг ничего опасного, на самом деле враг работает в тылу, ведет свою партизанскую войну, его агенты собирают информацию, до сих пор могут корректировать огонь и так далее.

Напомним, что СБУ нейтрализовала глубоко законспирированную диверсионно-разведывательную группу россиян — агенты генштаба вооруженных сил России готовили теракт, планируя сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси.