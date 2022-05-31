У МВС розповіли, скільки ДРГ затримали від початку повномасштабної війни в Україні

Ворог досі працює у тилу, веде свою партизанську війну, а агенти збирають інформацію та можуть коригувати вогонь.

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Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що з початку повномасштабної війни в Україні правоохоронці розкрили 88 російських диверсійно-розвідувальних груп. Усього в Україні затримано близько 800 диверсантів.

"Не можна сказати, що вони зникли. Тільки за перші два тижні травня нашими правоохоронцями виявлено на території України одну ДРГ та затримано 43 особи, причетні до диверсійної діяльності, з них 18 у Києві", - зазначив заступник голови МВС.

За його словами, може здатися, що навколо нічого небезпечного, насправді ворог працює в тилу, веде свою партизанську війну, його агенти збирають інформацію, досі можуть коригувати вогонь і так далі.

Нагадаємо, що СБУ нейтралізувала глибоко законспіровану диверсійно-розвідувальну групу росіян - агенти генштабу збройних сил Росії готували теракт, плануючи збити пасажирський літак над територією Росії чи Білорусі.