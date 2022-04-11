Диверсанты не пройдут: YouControl создал приложение "TyHto" для мгновенной проверки личности

В военное время правильная идентификация личности может стоить гражданам жизни. Поэтому аналитический сервис YouControl совместно с Artellence и при поддержке СБУ разработали бесплатное приложение "TyHto" для быстрой проверки частных лиц на блокпостах, на улице во время комендантского часа, на входе в укрытие или где угодно.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Зачем создали "TyHto"

Тероборона, полиция и военные ежедневно проверяют тысячи людей на блокпостах и прямо на улицах. При всей внимательности и осторожности есть риск пропустить опасное лицо, потому что "в полевых условиях" нет доступа ко всем необходимым данным о человеке. А именно его возможные связи с криминалом, ДРГ и "русским миром". И пока ВСУ сражаются на передовой, диверсанты, наводчики, коллаборанты продолжают вредить в тылу, умело маскируются под законопослушных граждан.

Чтобы уменьшить такие риски, YouControl совместно с Artellence и при поддержке СБУ разработали бесплатное приложение "TyHto" для быстрой проверки частных лиц. Это приложение – уникальная и эффективная разработка. Основные преимущества – большое количество публичных источников информации, технологии сравнения лиц, поиск фото в соцсетях.

Главная миссия – углубить осведомленность о том, кто перед тобой, и таким образом повысить точность и ускорить проверки в военное время, и не только.

Приложение проверяет информацию:

соответствие фото в паспорте предъявляющему лицу;

находится ли лицо в реестре террористов;

наложены ли на лицо санкции СНБО;

нахождение в списке военных террористов и ДРГ;

нахождение в базе "Миротворец";

находится ли авто в розыске;

паспорт недействительный или утерянный;

находится ли лицо в государственном розыске.



Важно: приложение не содержит, не хранит и не передает персональные данные лиц. Оно содержит публичные данные из открытых реестров. Если фактор риска сработал – это не доказательство того, что перед вами преступник, это сигнал для сотрудников полиции или других служб обратить внимание и провести более глубокую и детальную проверку.

Как это работает?

Приложение запрашивает ФИО, серию и номер паспорта, дату рождения проверяемого лица. Достаточно одного пункта, но чем больше сведений, тем точнее проверка. Можно сфотографировать личность и его фото в паспорте, чтобы система установила соответствие или несоответствие.

Чтобы проверить автомобиль, нужно ввести его номер. Если автомобиль не в розыске, вы получите ответ с параметрами автомобиля: марку, модель, цвет и год выпуска. Эта проверка устанавливает транспортные средства, использующие номерные знаки других автомобилей.

Для кого подходит?

Больше всего приложение пригодится представителям ВСУ, ТРО, СБУ, Нацгвардии, государственным органам, волонтерам и муниципальной охране при ежедневной проверке личности людей.

Однако пользоваться им может каждый. К примеру, при проверке арендодателя или арендатора. Даже новых соседей можно проверять.

Приложение "ТyHto" бесплатное, а для регистрации требуется номер телефона.

Скачать "TyHto" можно на Google Play и App Store.

Напомним, с начала войны в Украине запустили приложение "Воздушная тревога", которое оповещает об опасности в конкретном регионе.

Также в Украине запустили программу для оказания первой помощи TacticMedAid. Программа бесплатна и работает без доступа к интернету. Воспользоваться простыми инструкциями в смартфоне можно в любое время.