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Диверсанты не пройдут: YouControl создал приложение "TyHto" для мгновенной проверки личности
В военное время правильная идентификация личности может стоить гражданам жизни. Поэтому аналитический сервис YouControl совместно с Artellence и при поддержке СБУ разработали бесплатное приложение "TyHto" для быстрой проверки частных лиц на блокпостах, на улице во время комендантского часа, на входе в укрытие или где угодно.
Зачем создали "TyHto"
Тероборона, полиция и военные ежедневно проверяют тысячи людей на блокпостах и прямо на улицах. При всей внимательности и осторожности есть риск пропустить опасное лицо, потому что "в полевых условиях" нет доступа ко всем необходимым данным о человеке. А именно его возможные связи с криминалом, ДРГ и "русским миром". И пока ВСУ сражаются на передовой, диверсанты, наводчики, коллаборанты продолжают вредить в тылу, умело маскируются под законопослушных граждан.
Чтобы уменьшить такие риски, YouControl совместно с Artellence и при поддержке СБУ разработали бесплатное приложение "TyHto" для быстрой проверки частных лиц. Это приложение – уникальная и эффективная разработка. Основные преимущества – большое количество публичных источников информации, технологии сравнения лиц, поиск фото в соцсетях.
Главная миссия – углубить осведомленность о том, кто перед тобой, и таким образом повысить точность и ускорить проверки в военное время, и не только.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Приложение проверяет информацию:
- соответствие фото в паспорте предъявляющему лицу;
- находится ли лицо в реестре террористов;
- наложены ли на лицо санкции СНБО;
- нахождение в списке военных террористов и ДРГ;
- нахождение в базе "Миротворец";
- находится ли авто в розыске;
- паспорт недействительный или утерянный;
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находится ли лицо в государственном розыске.
Важно: приложение не содержит, не хранит и не передает персональные данные лиц. Оно содержит публичные данные из открытых реестров. Если фактор риска сработал – это не доказательство того, что перед вами преступник, это сигнал для сотрудников полиции или других служб обратить внимание и провести более глубокую и детальную проверку.
Как это работает?
Приложение запрашивает ФИО, серию и номер паспорта, дату рождения проверяемого лица. Достаточно одного пункта, но чем больше сведений, тем точнее проверка. Можно сфотографировать личность и его фото в паспорте, чтобы система установила соответствие или несоответствие.
Чтобы проверить автомобиль, нужно ввести его номер. Если автомобиль не в розыске, вы получите ответ с параметрами автомобиля: марку, модель, цвет и год выпуска. Эта проверка устанавливает транспортные средства, использующие номерные знаки других автомобилей.
Для кого подходит?
Больше всего приложение пригодится представителям ВСУ, ТРО, СБУ, Нацгвардии, государственным органам, волонтерам и муниципальной охране при ежедневной проверке личности людей.
Однако пользоваться им может каждый. К примеру, при проверке арендодателя или арендатора. Даже новых соседей можно проверять.
Приложение "ТyHto" бесплатное, а для регистрации требуется номер телефона.
Скачать "TyHto" можно на Google Play и App Store.
Напомним, с начала войны в Украине запустили приложение "Воздушная тревога", которое оповещает об опасности в конкретном регионе.
Также в Украине запустили программу для оказания первой помощи TacticMedAid. Программа бесплатна и работает без доступа к интернету. Воспользоваться простыми инструкциями в смартфоне можно в любое время.