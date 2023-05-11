В Николаеве задержали вражеский информатор, который навел российскую ракету на многоэтажку

Служба безопасности разоблачила еще одного корректировщика российских воздушных атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Именно по его наводке оккупанты нанесли ракетный удар по жилой многоэтажке в Николаеве осенью 2022 года. В результате вражеского обстрела погибли 8 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, злоумышленником оказался местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству в августе прошлого года.

"В поле зрения захватчиков он попал из-за своей прокремлевской активности в одном из Телеграмм-каналов, где регулярно размещал свои антиукраинские комментарии. Подрабатывая таксистом, он объезжал территорию областного центра и фиксировал места базирования и перемещения Сил обороны на территории региона", - отмечают в СБУ.

Также злоумышленник пытался входить в доверие к своим пассажирам и расспрашивал у них информацию о возможных передвижениях украинской военной техники.

Кроме того, он передавал оккупантам координаты объектов гражданской инфраструктуры, которые находились возле жилых домов.

За каждую выполненную задачу вражеский информатор получал до 5 тыс. грн. Деньги перечисляли на его собственную банковскую карту.

Во время обыска по месту жительства обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). В настоящее время он под стражей", – сообщили в СБУ.

Там добавили, что злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Ранее военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одного вражеского информатора в результате многоэтапной спецоперации Николаевской области. Злоумышленником оказался житель Крыма, который в 2014 году поддержал российских захватчиков и остался на территории временно оккупированного полуострова.