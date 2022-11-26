В Одессе задержан агент ФСБ, который снимал на видеорегистратор позиции Сил обороны

Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника, который собирал для врага информацию о расположении подразделений Сил обороны на южном направлении. В результате многоэтапной спецоперации в Одессе задержан агент спецслужб РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник скрыто собирал информацию о местах дислокации войск на территории региона. Его интересовали разведданные относительно количества личного состава и военной техники, актуальные сведения относительно обороноспособности и боевой готовности военных объектов.

По данным следствия, предателем оказался местный житель – активный сторонник русского мира, но руководствовался он не только идеологическими мотивами. В частности, предатель рассчитывал получить "должность" в оккупационной администрации, в случае захвата региона оккупантами.

Задержанный выезжал в разные районы Одессы и пригорода и визуально осматривал местность. Для фиксации военных объектов он использовал скрытый в салоне собственного авто видеорегистратора. Собранную информацию хранил на карте памяти, которую планировал передать врагу.

Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступные намерения предателя и задержали его на попытке передачи разведданных врагу.

Во время обыска у него обнаружен скрытый видеорегистратор и носители информации с поличным.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.