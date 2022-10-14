В Украине ликвидировали еще четыре канала нелегального выезда мужчин за границу

Служба безопасности заблокировала четыре новых канала незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. В результате следственно-оперативных действий в Днепре, в Одесской и Закарпатской областях задержаны восемь организаторов нелегальных трафиков.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники за деньги "гарантировали" своим клиентам переправку за пределы Украины на основании поддельных документов или вне установленных пунктов контроля.

Злоумышленники оценивали свои "услуги" от 1,8 до 7 тыс. дол. с человека. Сумма зависела от срочности и способов незаконного перемещения в иностранные страны.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и предотвратили реализацию преступных схем.

Один из их организаторов задержан в Днепре. Злоумышленник пытался наладить механизм зарубежных "поездок" уклонявшихся под видом лиц с инвалидностью.

"Для этого он снабжал своих клиентов поддельными документами, в частности временным удостоверением военнообязанного с выводом о непригодности к военной службе. Для "подтверждения" добавлял фальшивое заключение медико-социальной экспертной комиссии о якобы наличии группы инвалидности", - сообщают в СБУ.

Ведомство установило, что злоумышленник использовал меры конспирации и напрямую не встречался с "заказчиками". Для их поиска, дальнейшей коммуникации и передачи денег использовал только личные связи.

"Он не допускал общения через мессенджеры или электронную почту. Впрочем, злоумышленнику это не помогло. Сотрудники СБУ разоблачили и задокументировали противоправную схему", - подчеркивают в ведомстве.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили 3 подготовленных к продаже "пакетов документов".

Кроме того, еще две нелегальные схемы выезда из Украины удалось остановить в Одесской области.

"По одной из них, двое жителей Болградского района предлагали местным жителям призывного возраста "помощь" в пересечении границы вне пунктов пропуска. Злоумышленники задержаны на передаче денег и попытке скрытой переправки "туриста" в соседнюю страну", - отмечают в СБУ.

Другая "схема" в Одесской области была организована при содействии местного чиновника. Чтобы скрыть незаконную деятельность, злоумышленник привлек своего знакомого как посредника, который подыскивал через интернет-мессенджеры желающих нелегально пересечь границу.

Оперативники СБУ и ДБР задержали организатора нелегального трафика и его сообщника "на горячем" сразу после получения денег от очередного беглеца и при попытке его незаконной переправки через госграницу.

Между тем, в Закарпатской области на нелегальном перемещении мужчин специализировалась целая преступная группировка. В его состав входила группа жителей Раховского района.

Злоумышленники наладили трафик через реку, проходящую вблизи государственной границы. Для скрытого "сопровождения" своих клиентов они через тепловизор отслеживали передвижение пограничников.

"Все фигуранты уведомлены о подозрениях по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. По всем разоблаченным фактам продолжаются досудебные расследования", - отмечают в СБУ.

Напомним, СБУ разоблачила доцента кафедры одного из университетов, ученого Национальной академии наук Украины в организации схемы переправки за границу лиц призывного возраста под видом "польских студентов".