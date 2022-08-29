В Києві затримали доцента вишу, що допомагав чоловікам тікати з України під виглядом "польських студентів"

Слідчі управління поліції в Києві разом із оперативниками департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України викрили доцента кафедри одного з університетів, екснауковця Національної академії наук України в організації схеми переправлення за кордон осіб призовного віку під виглядом "польських студентів".

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Як повідомляють у Київській міській прокуратурі, чоловіку інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон (частина 3 статті 332 Кримінального кодексу).

Підозрюваний обіцяв чоловікам, які мешкають у Києві та підлягають мобілізації, допомогу у виготовленні підроблених документів – запрошень на навчання, студентських квитків та довідок про навчання у вищому навчальному закладі Польщі. Вартість такої послуги він оцінював у 1500 євро з людини.

У ході контролю за вчиненням злочину було зафіксовано факти одержання ним коштів за двох осіб. Під час передачі останнього траншу його затримали правоохоронці на території однієї із столичних АЗС. Таким чином, загальна сума одержаних доцентом вишу коштів становила 3 тисячі євро.

Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Як вказують в свою чергу в СБУ, чоловік виготовляв підробки власноруч: підпільний цех з відповідним типографським обладнанням він облаштував у власній квартирі, а готову "продукцію" пропонував через спеціалізовані інтернет-платформи.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено документацію, банківські картки, комп’ютерну техніку та значну суму коштів. Наразі підозрюваному вже обрано запобіжний захід, але в прокуратурі не уточнюють, який. В СБУ ж кажуть, що ініціювали саме тримання під вартою. При цьому з’ясувалося, що чоловік вже має судимість та наразі перебуває на випробувальному терміні.

Окрім цього, СБУ повідомляє про викриття іншого організатора нелегального виїзду громадян за межі України - вже у Кропивницькому. Він продавав підроблені посвідчення внутрішньо переміщених осіб, які нібито потребують медичної реабілітації за кордоном. Вартість "послуги" становила 3,5 тисячі долароів з людини.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинної діяльності, офіційні бланки медичних закладів та військових комісаріатів окупованого Херсона, а також підготовлену до збуту фальшиву документацію.