В Киеве задержали доцента вуз, помогавшего мужчинам бежать из Украины под видом "польских студентов"

Следователи управления полиции в Киеве вместе с оперативниками департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины разоблачили доцента кафедры одного из университетов, бывшего научного сотрудника Национальной академии наук Украины в организации схемы переправки за границу лиц призывного возраста под видом "польских студентов".

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Как сообщают в Киевской городской прокуратуре, мужчине инкриминируют незаконную переправку лиц через государственную границу (часть 3 статьи 332 Уголовного кодекса).

Подозреваемый обещал мужчинам, проживающим в Киеве и подлежащим мобилизации, помощь в изготовлении поддельных документов – приглашений на обучение, студенческих билетов и справок об обучении в высшем учебном заведении Польши. Стоимость такой услуги он оценивал в 1500 евро с человека.

В ходе контроля за совершением преступления были зафиксированы факты получения им средств за двух человека. Во время передачи последнего транша его задержали правоохранители на территории одной из столичных АЗС. Таким образом, общая сумма полученных доцентом вуза средств составила 3 тысячи евро.

Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Как указывают в свою очередь в СБУ, мужчина производил подделки собственноручно: подпольный цех с соответствующим типографским оборудованием он обустроил в собственной квартире, а готовую "продукцию" предлагал через специализированные интернет-платформы.

В ходе обысков по месту жительства задержанного изъята документация, банковские карты, компьютерная техника и значительная сумма средств. Подозреваемому уже избрана мера пресечения, однако в прокуратуре не уточняют, какая. В СБУ же говорят, что инициировали именно содержание под стражей. При этом выяснилось, что мужчина уже имеет судимость и находится на испытательном сроке.

Кроме того, СБУ сообщает о разоблачении другого организатора нелегального выезда граждан за пределы Украины – уже в Кропивницком. Он продавал поддельные удостоверения внутренне перемещенных лиц, якобы нуждающихся в медицинской реабилитации за границей. Стоимость "услуги" составляла 3,5 тысячи долларов с человека.

В ходе обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности, официальные бланки медицинских учреждений и военных комиссариатов оккупированного Херсона, а также подготовленную к сбыту фальшивую документацию.