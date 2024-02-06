В Украине обезвредили агентурную сеть ФСБ, в которую входили бывшие и нынешние представители спецслужб

Сообщено о подозрении в государственной измене агентам военной контрразведки ФСБ РФ, среди которых бывшие и действующие должностные лица украинских спецслужб. В результате многоэтапной спецоперации в разных регионах задержаны 5 участников вражеской группы.

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Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Отмечается, что среди задержанных – бывшие должностные лица Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины, а также сотрудник областного управления СБУ.

"Фигуранты держали связь с одним и тем же куратором – сотрудником ФСБ, который сейчас находится во временно оккупированном Крыму. Задачей этой агентурной сети была передача агрессору разведданных о Силах обороны и стратегически важных энергообъектах нашего государства", - отметили в СБУ.

По материалам следствия, экс-чиновник внешней разведки был завербован ФСБ еще до полномасштабного вторжения во время пребывания на службе.

С тех пор он собирал информацию о местах базирования украинских военных, а после 24 февраля 2022 - и о каналах переправки иностранного вооружения в Украину.

Также российский агент передавал в ФСБ секретную информацию об особенностях работы и системе охраны Ровенской и Хмельницкой АЭС. Для максимальной конспирации фигурант не посылал информацию по телефону. Особенно чувствительную информацию бывший разведчик передавал на флешке из-за контрабандистов из приграничных районов Украины", - сообщили в СБУ.

Кроме того, еще один российский агент, ранее проходивший службу в ГУР, "сливал" агрессору личные данные украинских защитников.

Другой фигурант, сотрудник СБУ, разведывал для окупантов геолокации фортификационных сооружений и инженерных заграждений вблизи береговой линии Одесщины.

По данным следствия, ФСБ вербовала участников группы, используя среди них угрозы убийства их семей. Кроме того, за каждую выполненную задачу злоумышленники получали средства от РФ.

"Сейчас следователи Службы безопасности уже сообщили пяти участникам российской агентурной сети о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство). Им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что сейчас идет расследование для привлечения к ответственности всех вражеских приспешников.

Напомним, Служба безопасности собрала доказательную базу в руководителя одного из структурных подразделений Верховного Суда Украины. Чиновник оправдывал вооруженную агрессию РФ и временную оккупацию нашего государства.