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В Виннице ликвидировали ботоферму, распространявшую российскую пропаганду
Служба безопасности заблокировала в Виннице мощную ботоферму, работавшую в пользу страны-агрессора. В результате комплексных мероприятий задержаны три ее организатора.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что специализированное оборудование позволяло злоумышленникам ежедневно регистрировать до 500 анонимных аккаунтов в разных соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.
"Готовых "ботов" фигуранты продавали или сдавали в аренду российским SMM-агентствам, работающим "под крышей" спецслужб РФ. Только на "аренде" одного аккаунта дельцы ежесуточно зарабатывали до 20 грн. Деньги получали как через собственные криптокошельки, так и на банковские карточки", - отметили в СБУ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По материалам дела, российские клиенты ботофермы использовали фейковые аккаунты для массового "разгона" прокремлевских нарративов. В частности, о ситуации на фронте и общественно-политической обстановке в Украине.
Также интернет-агитаторы РФ оправдывали вооруженную агрессию против Украины и призывали к поддержке рашистов, в том числе на международной арене.
Для этого подавали информационные "вбросы" от имени "рядовых" граждан, якобы проживающих в Украине и на территории ЕС.
По данным следствия, организаторами ботофермы оказались три жителя Винницы. Специализированное оборудование они установили в арендованном гараже.
Во время обысков по его адресу и в помещениях фигурантов обнаружено:
- компьютерную технику с подтверждениями незаконной деятельности;
- 3 тыс. SIM-карт украинских и европейских операторов мобильной связи;
- 13 SIM-шлюзов и другое оборудование и программное обеспечение;
- банковские карты, по которым они получали деньги от "клиентов".
"Вся изъятая техника направлена на экспертизу. Пока фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи)", - подчеркнули в СБУ.
Там добавили, что идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее киберспециалисты Службы безопасности ликвидировали прокремлевскую ботоферму в Хмельницкой области. Более 2 тысяч ботов "разгоняли" дезинформацию о ситуации на фронте и призвали украинцев уклоняться от мобилизации.