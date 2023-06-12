В Виннице ликвидировали ботоферму, распространявшую российскую пропаганду

Служба безопасности заблокировала в Виннице мощную ботоферму, работавшую в пользу страны-агрессора. В результате комплексных мероприятий задержаны три ее организатора.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что специализированное оборудование позволяло злоумышленникам ежедневно регистрировать до 500 анонимных аккаунтов в разных соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.

"Готовых "ботов" фигуранты продавали или сдавали в аренду российским SMM-агентствам, работающим "под крышей" спецслужб РФ. Только на "аренде" одного аккаунта дельцы ежесуточно зарабатывали до 20 грн. Деньги получали как через собственные криптокошельки, так и на банковские карточки", - отметили в СБУ.

По материалам дела, российские клиенты ботофермы использовали фейковые аккаунты для массового "разгона" прокремлевских нарративов. В частности, о ситуации на фронте и общественно-политической обстановке в Украине.

Также интернет-агитаторы РФ оправдывали вооруженную агрессию против Украины и призывали к поддержке рашистов, в том числе на международной арене.

Для этого подавали информационные "вбросы" от имени "рядовых" граждан, якобы проживающих в Украине и на территории ЕС.

По данным следствия, организаторами ботофермы оказались три жителя Винницы. Специализированное оборудование они установили в арендованном гараже.

Во время обысков по его адресу и в помещениях фигурантов обнаружено:

компьютерную технику с подтверждениями незаконной деятельности;

3 тыс. SIM-карт украинских и европейских операторов мобильной связи;

13 SIM-шлюзов и другое оборудование и программное обеспечение;

банковские карты, по которым они получали деньги от "клиентов".

"Вся изъятая техника направлена на экспертизу. Пока фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что идет расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее киберспециалисты Службы безопасности ликвидировали прокремлевскую ботоферму в Хмельницкой области. Более 2 тысяч ботов "разгоняли" дезинформацию о ситуации на фронте и призвали украинцев уклоняться от мобилизации.