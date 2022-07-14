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В Виннице правоохранители задержали несколько десятков человек из-за возможной причастности к ракетному удару
После ракетного удара по Виннице 14 июля, который по состоянию на 16:35 унес жизни 22 человек, правоохранителями были задержаны несколько десятков человек. Их проверяют на возможную причастность к совершению преступления.
Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время брифинга.
"После этой трагедии было задержано несколько десятков человек. Они сейчас проходят опрос в органах Национальной полиции и Службы безопасности Украины", – сказал он.
По его словам, пока нет данных о причастности конкретных наводчиков. Однако известно, что оккупанты использовали тот вид ракет, который приводится по координатам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Это не вид артиллерии, который приводится "в глаза", а приводится по координатам", – сказал он.
Напомним, российские оккупационные войска 14 июля в 10:45 с акватории Черного моря запустили крылатые ракеты "Калибр" по Виннице. Под удар попала парковка вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный", также полностью разрушен расположенный рядом медицинско-диагностический центр.
Открыто уголовное производство по этому факту, управление СБУ в Винницкой области начало досудебное расследование.