У Вінниці правоохоронці затримали кілька десятків людей через можливу причетність до ракетного удару

Після ракетного удару по Вінниці 14 липня, яке станом на 16:35 забрало життя 22 осіб, правоохоронцями було затримано кілька десятків людей. Їх перевіряють на можливу причетність до скоєння злочину.

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Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час брифінгу.

"Після цієї трагедії було затримано кілька десятків людей. Вони зараз проходять опитування в органах Національної поліції та Служби безпеки України", - сказав він.

За його словами, наразі немає даних про причетність конкретних навідників. Проте відомо, що окупанти використовували той вид ракет, що наводиться по координатах.

"Це не вид артилерії, який наводиться "в очі", а наводиться по координатах", - сказав він.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 14 липня о 10:45 з акваторії Чорного моря запустили крилаті ракети "Калібр" по Вінниці. Під удар потрапила парковка поблизу дев'ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний", також повністю зруйновано медично-діагностичний центр, розташований поряд.

Наразі відкрито кримінальне провадження за цим фактом, управління СБУ у Вінницькій області розпочало досудове розслідування.