В Харькове мошенники выманивали деньги у людей, искавших "легкий заработок во время войны"

Киберспециалисты Службы безопасности и сотрудники Национальной полиции заблокировали в Харькове мошенников, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали деньги граждан.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что ежемесячно дельцы выманивали у людей десятки тысяч долларов семейных сбережений.

"Для поиска потенциальных "инвесторов" злоумышленники создали в областном центре собственный кол-центр, который насчитывал 40 операторов. Они звонили по телефону гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний на фондовом рынке", - отметили в СБУ.

Для своих клиентов дельцы создавали электронные "персональные кабинеты", в которых демонстрировали постоянный рост акций и предлагали увеличить инвестиции.

Чтобы убедить людей вкладывать деньги в "фондовые проекты", операторы кол-центра применяли разные методы психологического воздействия и пытались манипулировать "вкладчиками".

По данным следствия, к организации незаконной деятельности причастны трое жителей Харькова, решивших "заработать" на преступной схеме.

Во время обысков в жилых и офисных помещениях обнаружены банковские карты, компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности.

"На основании собранных Службой безопасности материалов трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, следователи Главного управления полиции в Хмельницкой области совместно с работниками киберполиции и управления Службы безопасности Украины в области разоблачили группу злоумышленников, присваивавших средства владельцев кошельков криптовалюты.