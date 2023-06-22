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В Харькове мошенники выманивали деньги у людей, искавших "легкий заработок во время войны"
Киберспециалисты Службы безопасности и сотрудники Национальной полиции заблокировали в Харькове мошенников, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали деньги граждан.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что ежемесячно дельцы выманивали у людей десятки тысяч долларов семейных сбережений.
"Для поиска потенциальных "инвесторов" злоумышленники создали в областном центре собственный кол-центр, который насчитывал 40 операторов. Они звонили по телефону гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний на фондовом рынке", - отметили в СБУ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Для своих клиентов дельцы создавали электронные "персональные кабинеты", в которых демонстрировали постоянный рост акций и предлагали увеличить инвестиции.
Чтобы убедить людей вкладывать деньги в "фондовые проекты", операторы кол-центра применяли разные методы психологического воздействия и пытались манипулировать "вкладчиками".
По данным следствия, к организации незаконной деятельности причастны трое жителей Харькова, решивших "заработать" на преступной схеме.
Во время обысков в жилых и офисных помещениях обнаружены банковские карты, компьютерная техника, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности.
"На основании собранных Службой безопасности материалов трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы", - подчеркнули в СБУ.
Напомним, следователи Главного управления полиции в Хмельницкой области совместно с работниками киберполиции и управления Службы безопасности Украины в области разоблачили группу злоумышленников, присваивавших средства владельцев кошельков криптовалюты.