В Харькове задержали российского шпиона, который передавал врагу позиции ВСУ (ВИДЕО)

Контрразведка Службы безопасности в Харьковской области задержала одного из наиболее законспирированных агентов вражеской группы. Он собирал разведданные об обороне областного центра и приграничных территорий региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что задержанным оказался 52-летний житель Харькова, которого российское ГРУ завербовало в начале полномасштабного вторжения.

"По указаниям агрессора он шпионил за местами временного базирования украинских защитников, которые привлечены к обороне восточных рубежей Украины. В первую очередь его интересовало количество личного состава, имеющееся вооружение и точные координаты подразделений ВСУ и Госпогранслужбы", - сообщили в СБУ.

Также мужчина фиксировал направления движения украинской военной техники и локации укрепрайонов и фортификационных сооружений в области.

"Для этого объезжал местность и скрыто фотографировал украинские объекты с привязкой к местности. Полученные сведения передавал через мессенджер находящемуся на территории РФ представителю российской военной разведки", - отметили правоохранители.

Чтобы скрыть "следы" переписки с агрессором, предатель сразу же удалял все отправленные в ГРУ сообщения.

Однако контрразведчики Службы безопасности все равно разоблачили и задокументировали подрывную деятельность российского агента.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - отметили в СБУ.

Там добавили, что других трех агентов из этой группы сотрудники СБУ разоблачили в августе 2022-го и в феврале этого года. Среди них был "связной" военной разведки РФ.

Ранее Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую информаторку в прифронтовых районах Донбасса. Злоумышленница отслеживала маршруты перемещения сил ВСУ на Славянском и Краматорском направлениях.