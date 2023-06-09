Житель Лимана разбрасывал саморезы для замедления передвижения техники ВСУ

Служба безопасности задержала еще одного вражеского приспешника во время стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Донбасса. Им оказался 26-летний житель Лимана.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в течение мая этого года злоумышленник собирал для российских окупантов информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

Больше всего его интересовали точные координаты блокпостов и объектов Укрзализныци.

"Эти сведения он посылал наводчику танковой роты российской тактической группы "Купол", с которым раньше учился в школе. Связь поддерживали через запрещенную соцсеть "Одноклассники"", - отметили в СБУ.

Кроме того, расследование установило, что во время боев за Лиман фигурант намеренно усложнял передвижение подразделений ВСУ.

Для этого он тайком разбрасывал саморезы на дорогах города, по которым двигались колонны автомобилей украинских защитников.

"На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.

Ранее Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую информаторку в прифронтовых районах Донбасса. Злоумышленница отслеживала маршруты перемещения сил ВСУ на Славянском и Краматорском направлениях.