В Хмельницкой области разоблачили ботоферму, через которую "разгоняли" фейки о войне в Украине

Киберспециалисты Службы безопасности ликвидировали прокремлевскую ботоферму в Хмельницкой области. Более 2 тысяч ботов "разгоняли" дезинформацию о ситуации на фронте и призывали украинцев уклоняться от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Кроме того, боты занимались дискредитацией военно-политического руководства и подразделений Сил обороны Украины.

По оперативной информации, основными "заказчиками услуг" ботофермы являлись представители спецслужб страны-агрессора. Они покупали фальшивые аккаунты и использовали их в популярных соцсетях якобы от имени рядовых украинцев.

Из-за проведения информационных диверсий агрессор пытался расшатывать внутриполитическую обстановку в западных регионах Украины.

Как установила СБУ, противоправную деятельность организовал житель Каменец-Подольского, бывший милиционер.

Аппаратно-программный комплекс для "выращивания" ботов он разместил в собственной квартире в одном из спальных районов города. Специализированное оборудование позволяло ему ежедневно регистрировать сотни анонимных аккаунтов. Оплату за "аренду" фейковых аккаунтов получал через российские электронные платежные системы.

В ходе обысков по адресу проживания фигуранта обнаружено:

компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;

сотни SIM-карт операторов мобильной связи;

специализированное оборудование и программное обеспечение.

Изъятая техника направлена на экспертизу.

Злоумышленнику планируется сообщить о подозрении по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи). Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, ранее киберспециалисты Службы безопасности обнаружили и заблокировали 26 Telegram-каналов, которые "сообщали" о мероприятиях, которые проводят Территориальные центры комплектовании и социальной поддержки в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях.