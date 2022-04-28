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Войска РФ снова обстреляли из гранатометов украинских пограничников на Черниговщине

Войска РФ снова обстреляли из гранатометов украинских пограничников на Черниговщине

Российские оккупанты устроили очередной обстрел из гранатометов пограничного пункта “Сеньковка” Черниговской области. Пограничники не пострадали, но пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью не работают.

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28 апреля пограничники Черниговского отряда украинской погранслужбы зафиксировали обстрел с территории России в районе пункта пропуска "Сеньковка" на Черниговщине - оккупанты произвели около 15 выстрелов из автоматического гранатомета. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Мы зафиксировали 15 выстрелов из автоматического гранатомета в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка". Но украинские военнослужащие в результате обстрела не пострадали",  - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Также пограничники подчеркивают, что по решению правительства, с 28 февраля все пункты пропуска на границе с РФ, Беларусью и на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы закрыты.

Напомним, 22 апреля российские войска обстреляли наших пограничников в Черниговской области. Оккупанты открыли огонь с территории государства-агрессора по участку отдела "Горск". 

Ранее, 15 апреля, российские войска также открыли огонь из минометов по позициям украинских пограничников в Черниговской области.