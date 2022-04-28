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Войска РФ снова обстреляли из гранатометов украинских пограничников на Черниговщине
Российские оккупанты устроили очередной обстрел из гранатометов пограничного пункта “Сеньковка” Черниговской области. Пограничники не пострадали, но пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью не работают.
28 апреля пограничники Черниговского отряда украинской погранслужбы зафиксировали обстрел с территории России в районе пункта пропуска "Сеньковка" на Черниговщине - оккупанты произвели около 15 выстрелов из автоматического гранатомета. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
"Мы зафиксировали 15 выстрелов из автоматического гранатомета в районе украинского пункта пропуска "Сеньковка". Но украинские военнослужащие в результате обстрела не пострадали", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.
Также пограничники подчеркивают, что по решению правительства, с 28 февраля все пункты пропуска на границе с РФ, Беларусью и на приднестровском сегменте украинско-молдавской границы закрыты.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 22 апреля российские войска обстреляли наших пограничников в Черниговской области. Оккупанты открыли огонь с территории государства-агрессора по участку отдела "Горск".
Ранее, 15 апреля, российские войска также открыли огонь из минометов по позициям украинских пограничников в Черниговской области.