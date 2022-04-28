Війська РФ знову обстріляли з гранатометів українських прикордонників на Чернігівщині

Російські окупанти влаштували черговий обстріл з гранатометів прикордонного пункту "Сеньківка" Чернігівської області. Прикордонники не постраждали, але пункти пропуску на кордоні з РФ та Білоруссю не працюють.

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28 квітня прикордонники Чернігівського загону української прикордонної служби зафіксували обстріл з території Росії в районі пункту пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині - окупанти зробили близько 15 пострілів з автоматичного гранатомета. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Ми зафіксували 15 пострілів з автоматичного гранатомета в районі українського пункту пропуску "Сеньківка". Але українські військовослужбовці внаслідок обстрілу не постраждали", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Також прикордонники наголошують, що за рішенням уряду, з 28 лютого всі пункти пропуску на кордоні з РФ, Білоруссю та на придністровському сегменті українсько-молдавського кордону закрито.

Нагадаємо, 22 квітня російські війська обстріляли наших прикордонників у Чернігівській області. Окупанти відкрили вогонь з території держави-агресора дільницею відділу "Горськ".

Раніше, 15 квітня, російські війська також відкрили вогонь із мінометів за позиціями українських прикордонників у Чернігівській області.