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Преступность
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Выращивали коноплю методом гидропоники: в Украине разоблачили производство наркотиков на индустриальном уровне (ВИДЕО)

Правоохранители разоблачили межрегиональную преступную организацию, распространявшую наркотики по всей территории Украины
Правоохранители разоблачили межрегиональную преступную организацию, распространявшую наркотики по всей территории Украины

Сотрудники ДБР во взаимодействии с Нацполицией провели еще одну масштабную спецоперацию по разоблачению и прекращению деятельности мощной организации наркоторговцев. Наркотики дельцы реализовывали оптовым заказчикам и в розницу в большинстве областей Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что годовой объем выращенной высокотехнологичным методом гидропоники конопли составил более 1 тыс. кг. Чистая прибыль дельцов составляла более 500 тыс. долларов США.

Злоумышленники организовали работу ряда нарколабораторий на территории нескольких областей, в том числе Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Харьковской.

Для легализации доходов, полученных от наркобизнеса, организатор и подельники скупали движимое и недвижимое имущество.

По данным следствия, их деятельность прикрывали работники правоохранительных органов.

В настоящее время сотрудники ГБР провели более 50 обысков в разных регионах Украины. Уже задержаны 10 участников группы, среди которых организаторы, химики-исполнители и другие специалисты, а также руководитель одного из подразделений одного из областных правоохранительных органов, который входил в преступную организацию и прикрывал ее деятельность.

Фото 2 — Выращивали коноплю методом гидропоники: в Украине разоблачили производство наркотиков на индустриальном уровне (ВИДЕО)
Фото 3 — Выращивали коноплю методом гидропоники: в Украине разоблачили производство наркотиков на индустриальном уровне (ВИДЕО)
Фото 4 — Выращивали коноплю методом гидропоники: в Украине разоблачили производство наркотиков на индустриальном уровне (ВИДЕО)
Фото 5 — Выращивали коноплю методом гидропоники: в Украине разоблачили производство наркотиков на индустриальном уровне (ВИДЕО)

"В ходе следственных действий же обнаружено более 10 килограммов готового к продаже и потреблению наркотика и 2 лаборатории в специально оборудованных скрытых помещениях, замаскированных под фермерские хозяйства. Также правоохранители изъяли средства, оружие, принадлежности для обеспечения деятельности лабораторий и другие доказательства веществ, которые доказывают подозреваемых", - отметили в ГБР.

В настоящее время участникам преступной организации уже сообщено о подозрении.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее работники Государственного бюро расследований и Нацполиции прекратили функционирование устойчивого канала поставки эквадорского кокаина в Украину. Задержан бывший правоохранитель во время сбыта 3,3 кг кокаина за 135 тыс. долларов США.

Автор:
Светлана Манько