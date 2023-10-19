Выращивали коноплю методом гидропоники: в Украине разоблачили производство наркотиков на индустриальном уровне (ВИДЕО)

Сотрудники ДБР во взаимодействии с Нацполицией провели еще одну масштабную спецоперацию по разоблачению и прекращению деятельности мощной организации наркоторговцев. Наркотики дельцы реализовывали оптовым заказчикам и в розницу в большинстве областей Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что годовой объем выращенной высокотехнологичным методом гидропоники конопли составил более 1 тыс. кг. Чистая прибыль дельцов составляла более 500 тыс. долларов США.

Злоумышленники организовали работу ряда нарколабораторий на территории нескольких областей, в том числе Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Харьковской.

Для легализации доходов, полученных от наркобизнеса, организатор и подельники скупали движимое и недвижимое имущество.

По данным следствия, их деятельность прикрывали работники правоохранительных органов.

В настоящее время сотрудники ГБР провели более 50 обысков в разных регионах Украины. Уже задержаны 10 участников группы, среди которых организаторы, химики-исполнители и другие специалисты, а также руководитель одного из подразделений одного из областных правоохранительных органов, который входил в преступную организацию и прикрывал ее деятельность.

"В ходе следственных действий же обнаружено более 10 килограммов готового к продаже и потреблению наркотика и 2 лаборатории в специально оборудованных скрытых помещениях, замаскированных под фермерские хозяйства. Также правоохранители изъяли средства, оружие, принадлежности для обеспечения деятельности лабораторий и другие доказательства веществ, которые доказывают подозреваемых", - отметили в ГБР.

В настоящее время участникам преступной организации уже сообщено о подозрении.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее работники Государственного бюро расследований и Нацполиции прекратили функционирование устойчивого канала поставки эквадорского кокаина в Украину. Задержан бывший правоохранитель во время сбыта 3,3 кг кокаина за 135 тыс. долларов США.