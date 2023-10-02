Хвалит Путина и отрицает существование Украины: СБУ сообщила о подозрении топ-менеджеру "Роснефти"

Служба безопасности собрала доказательства на топ-менеджерку центрального офиса "Роснефти" Татьяну Грабович, которая публично поддерживает вооруженную агрессию РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, Грабович инкриминируют подозрение по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (призывы к насильственной смене власти или свержению конституционного строя или захвату государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (призывы к изменениям границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 436 (распространение материалов с призывами к агрессивной войне);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году).

Как сообщают в СБУ, ранее предательница жила в Виннице и была помощницей экснардепа из "Партии регионов" Сергея Кивалова, но в 2014 году переехала в Москву, где получила российское гражданство.

В настоящее время злоумышленница отвечает за финансирование "Роснефтью" пропагандистских проектов Кремля и распространение фейков об Украине.

"В своем профиле в "Инстаграм" с миллионом подписчиков она отрицает существование Украины и постила поздравления по случаю фейковых плебисцитов на временно оккупированных территориях нашего государства. Кроме того, в декабре 2022 года Грабович презентовала свою псевдоисторическую книгу, в которой повторяет кремлевские наративы. Украинской государственности", - сообщили в СБУ.

Экспертизы, которые провело ведомство, подтвердили, что книги предательницы поддерживают вооруженную агрессию РФ и "отбеливают" ее военные преступления.

Сейчас женщина находится на территории России, однако СБУ делает все возможное, чтобы привлечь ее к ответственности за преступления против Украины.