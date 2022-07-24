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Захватчики обстреляли жилые кварталы Николаева. По городу пустили четыре ракеты
За прошедшие сутки российские захватчики снова наносили ракетные удары по Николаеву, а также обстреливали населенные пункты вдоль линии разграничения в Николаевской области, сообщил председатель ОВА Виталий Ким в Telegram.
"Вечером, 23 июля, ориентировочно в 18:00 враг обстрелял жилые кварталы в Корабельном районе Николаева. По информации Оперативного командования "Юг", по областному центру было выпущено четыре крылатых ракеты типа "Калибр", – написал Ким.
Глава ОВА уточнил, что в результате обстрела было полностью разрушено учебное заведение, несколько усадеб, повреждены частные и многоэтажные дома, хозяйственные постройки, автомобили, гараж.
"Пока известно о пяти раненых, среди них подросток. Также в результате попадания боеприпасов и их обломков на территории города произошли пожары на открытых территориях", - подчеркнул глава ОВА.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По его словам, утром, 24 июля, около 04:00 Николаев снова подвергся обстрелам. Предварительно известно о попадании в складское помещение. Подробную информацию о повреждениях и пострадавших уточняют.
Кроме того, в Николаевском районе 23 июля с 14:00 до 15:00 фиксировали обстрелы села Лиманы Галицыновской общины, в результате которых произошло возгорание жилых домов, хозяйственных построек, лесного насаждения. Пострадавших нет.
Днем, 23 июля, ориентировочно с 13:45 и в течение дня враг наносил удары по селу Шевченковскому Шевченковскому обществу. Погибли два человека.
В Баштанском районе 23 июля в 14:00 обстреляли Широковскую общину, зафиксировано шесть попаданий по дому культуры в с. Широкому, пострадавших нет. Кроме того, продолжаются обстрелы населенных пунктов вдоль линии разграничения в Березнеговатской общине. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли в основном спокойно.
Перед этим российские военные обстреляли Николаевский и Баштанский районы Николаевской области. В результате вражеской атаки произошли возгорания сельскохозяйственных построек и техники, пожнивных остатков, лесополосы и кустарников на открытой территории.