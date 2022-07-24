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Преступность
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Захватчики обстреляли жилые кварталы Николаева. По городу пустили четыре ракеты

Захватчики обстреляли жилые кварталы Николаева. По городу пустили четыре ракеты

За прошедшие сутки российские захватчики снова наносили ракетные удары по Николаеву, а также обстреливали населенные пункты вдоль линии разграничения в Николаевской области, сообщил председатель ОВА Виталий Ким в Telegram.

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"Вечером, 23 июля, ориентировочно в 18:00 враг обстрелял жилые кварталы в Корабельном районе Николаева. По информации Оперативного командования "Юг", по областному центру было выпущено четыре крылатых ракеты типа "Калибр", – написал Ким.

Глава ОВА уточнил, что в результате обстрела было полностью разрушено учебное заведение, несколько усадеб, повреждены частные и многоэтажные дома, хозяйственные постройки, автомобили, гараж.

"Пока известно о пяти раненых, среди них подросток. Также в результате попадания боеприпасов и их обломков на территории города произошли пожары на открытых территориях", - подчеркнул глава ОВА.

По его словам, утром, 24 июля, около 04:00 Николаев снова подвергся обстрелам. Предварительно известно о попадании в складское помещение. Подробную информацию о повреждениях и пострадавших уточняют.

Кроме того, в Николаевском районе 23 июля с 14:00 до 15:00 фиксировали обстрелы села Лиманы Галицыновской общины, в результате которых произошло возгорание жилых домов, хозяйственных построек, лесного насаждения. Пострадавших нет.

Днем, 23 июля, ориентировочно с 13:45 и в течение дня враг наносил удары по селу Шевченковскому Шевченковскому обществу. Погибли два человека.

В Баштанском районе 23 июля в 14:00 обстреляли Широковскую общину, зафиксировано шесть попаданий по дому культуры в с. Широкому, пострадавших нет. Кроме того, продолжаются обстрелы населенных пунктов вдоль линии разграничения в Березнеговатской общине. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли в основном спокойно.

Перед этим российские военные обстреляли Николаевский и Баштанский районы Николаевской области. В результате вражеской атаки произошли возгорания сельскохозяйственных построек и техники, пожнивных остатков, лесополосы и кустарников на открытой территории.

Автор:
Максим Беркаль