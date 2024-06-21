Как правильно выбирать RWA-токены для инвестирования - оценки экспертов

Инвесторы, которых интересуют RWA-токены, должны вкладывать деньги в торгуемые на биржах монеты, ведь листинг на криптобиржах считается знаком определенного качества проекта. Такое мнение высказал аналитик ЦБТ Максим Орыщак в комментарии Delo.ua. Больше о трендах на рынке RWA-токены читайте в материале "Почему в криптовселенной токенизируют золото, недвижимость и произведения искусства".

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"Если RWA-токены торгуется сразу на нескольких крупных биржах, это еще один знак надежности. Розничному инвестору вряд ли стоит выходить за этот круг. Более того, выбор таких монет, представленных на криптоплощадках, достаточно широк. И среди них стоит выбирать RWA-токены с наибольшей капитализацией", - рекомендует Максим Орыщак.

Также следует проанализировать, какой именно функционал поддерживают монеты. Если идея востребована, спрос на такую криптовалюту будет всегда.

"Например, есть прогноз сильного роста цен на золото, тогда на крупных биржах можно выбрать лидеров этого направления – Tether Gold (XAUT) или PAX Gold (PAXG)", – объясняет Орыщак.

После того, как интересные и перспективные проекты выбраны, инвесторы должны составить план покупки, продолжает эксперт. Угадать, на каком минимуме или максимуме может оказаться курс RWA-токенов – очень тяжело.

"Поэтому проще покупать монеты равными частей, через равные промежутки времени. Так даже в случае падения актива, средняя цена получится вполне приемлемой", – говорит Орыщак.

Что такое RWA-токены

Как объясняет Максим Орыщак из ЦБТ, токен – это цифровой актив. Его работа базируется на базе блокчейна и смарт-контрактов.

"Первой платформой, которая могла дать такие технологии на достаточно высоком уровне, был Ethereum. Поэтому стартом эры токенизации можно считать 2015 год, когда он был запущен", – говорит эксперт.

По словам Орыщака, токены проще криптовалют, поскольку крипта должна иметь свой блокчейн, а токены работают в чужих сетях: "Это система внутри системы, где, в зависимости от целей разработчика, выпускаются токены. Их функционал определяется смарт-контрактом (программным алгоритмом)" .

Какими же могут быть токены? Этот перечень достаточно широк, но в нем присутствуют следующие модели:

Долговые токены. За их владение выплачивается процент.

Токены, дающие право на управление проектом.

Незаменимые токены. С их помощью создают NFT.

Токены, привязанные к любым реальным активам (RWA-токены).

"Последние по функционалу схожи и с ценными бумагами и деривативами. RWA-токены тоже позволяют купить часть реального объекта. Но спектр активов здесь неограничен. Это недвижимость, золото, картины, машины, ценные бумаги и многое другое. Все может быть токенизировано на мелкие кусочки и проданы", - объясняет Максим Орыщак.

Напомним, дериватив — стандартный документ, удостоверяющий право и/или обязательство приобрести или продать базовый актив на определенных условиях в будущем.

Токены для потенциальных инвесторов интересны тем, что в отличие от классического рынка ценных бумаг, покупка монет стоит гораздо дешевле, отмечает Орыщак. То есть, количество посредников в сделках минимально или совсем отсутствует. Как результат, небольшие инвесторы получают возможность уложиться в широкий спектр активов с минимальными комиссиями. Ранее подобные привилегии были доступны только крупным инвесторам.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что появление RWA-токенов стало логичным этапом развития криптоиндустрии, поскольку поиск применения смарт-контрактов, токенов и блокчейна рано или поздно вышел бы на реальные активы. То есть если реальный актив можно оценить в фиатной валюте, то почему бы не оценить его в криптовалюте, а право собственности на него не определить крипто-токеном.

"RWA-токены можно привязать к реальным активам, например, недвижимости, картине, золотому слитку, автомобилю, пакету акций или столетнему виски. Далее целый актив нужно разделить в блокчейне на множество частей прав-собственности. Например, отелем на диком острове в океане может обладать не один человек, а несколько, и их права разделены RWA.

Больше о трендах на рынке RWA-токены читайте в материале Delo.ua "Почему в криптовселенной токенизируют золото, недвижимость и произведения искусства".