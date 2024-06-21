Як правильно обирати RWA-токени для інвестування - оцінки експертів

Інвестори, яких цікавлять RWA-токени, мають вкладати гроші у ті монети, що торгуються на біржах, адже лістинг на криптобіржах вважається знаком певної якості проекту. Таку думку висловив аналітик ЦБТ Максим Орищак в коментарі Delo.ua. Більше про тренди на ринку RWA-токени читайте у матеріалі "Чому у криптовсесвіті токенізують золото, нерухомість та витвори мистецтва".

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"Якщо RWA-токени торгується одразу на кількох великих біржах, це ще один знак надійності. Роздрібному інвестору навряд чи варто виходити за це коло. Більше того, вибір таких монет, що представлені на криптомайданчиках, - доволі широкий. І серед них варто обирати RWA-токени із найбільшою капіталізацією", - рекомендує Максим Орищак.

Також варто проаналізувати, який саме функціонал підтримують монети. Якщо ідея затребувана, попит на таку криптовалюту буде завжди.

"Наприклад, є прогноз сильного зростання цін на золото, тоді на великих біржах можна вибрати лідерів цього напряму - Tether Gold (XAUT) або PAX Gold (PAXG)", - пояснює Орищак.

Після того, як цікаві та перспективні проекти обрані, інвестори мають скласти план покупки, продовжує експерт. Вгадати, на якому мінімумі чи максимумі може опинитися курс RWA-токенів – вкрай важко.

"Тому простіше купувати монети рівними частин, через рівні проміжки часу. Так навіть у разі падіння активу, середня ціна вийде цілком прийнятною", - говорить Орищак.

Що таке RWA-токени

Як пояснює Максим Орищак з ЦБТ, токен – це цифровий актив. Його робота базується на базі блокчейну та смарт-контрактів.

"Першою платформою, яка могла дати такі технології на досить високому рівні, був Ethereum. Тому стартом ери токенізації можна вважати 2015 рік, коли його було запущено", - говорить експерт.

За словами Орищака, токени простіше криптовалют, оскільки крипта повинна мати свій блокчейн, а токени працюють в чужих мережах: "Це система усередині системи, де, в залежності від цілей розробника, випускаються токени. Їхній функціонал визначається смарт-контрактом (програмним алгоритмом)".

Тож якими можуть бути токени? Цей перелік доволі широкий, але в ньому присутні такі моделі:

Боргові токени. За їхнє володіння виплачується відсоток.

Токени, що дають право на керування проектом.

Незамінні токени. З їх допомогою створюють NFT.

Токени, що прив'язані до будь-яких реальних активів (RWA-токени).

"Останні за функціоналом схожі і з цінними паперами та деривативами. RWA-токени теж дозволяють купити частину реального об'єкта. Але спектр активів тут необмежений. Це нерухомість, золото, картини, машини, цінні папери та багато іншого. Все може бути токенізовано на дрібні шматочки та продано", - пояснює Максим Орищак.

Нагадаємо, дериватив — стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання придбати або продати базовий актив на визначених ним умовах у майбутньому.

Токени для потенційних інвесторів цікаві тим, що на відміну від класичного ринку цінних паперів, покупка монет коштує набагато дешевше, зазначає Орищак. Тобто, кількість посередників в угодах мінімальна чи зовсім відсутня. Як результат, невеликі інвестори отримують можливість вкластися у широкий спектр активів із мінімальними комісіями. Раніше такі привілеї були доступні лише великим інвесторам.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначає, що поява RWA-токенів стала логічним етапом розвитку криптоіндустрії, оскільки пошук застосування смарт-контрактів, токенів та блокчейну рано чи пізно вийшов би на реальні активи. Тобто, якщо реальний актив можна оцінити у фіатній валюті, то чому б не оцінити його у криптовалюті, а право власності на нього не визначити крипто-токеном.

"RWA-токени можна прив'язати до реальних активів, наприклад, нерухомості, картини, золотого зливка, автомобіля, пакету акцій або столітнього віскі. Далі цілий актив треба розділити в блокчейні на безліч частин прав-власності. Наприклад, готелем на дикому острові в океані може володіти не одна людина, а декілька, і їхні права розділені RWA. Ніхто не може собі незаконно перевести, вкрасти або зробити додаткову емісію токенів і розмити частку інших учасників", - говорить Шевчишин.

Більше про тренди на ринку RWA-токени читайте у матеріалі Delo.ua "Чому у криптовсесвіті токенізують золото, нерухомість та витвори мистецтва".