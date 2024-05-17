RWA-токени. Чому у криптовсесвіті токенізують золото, нерухомість та витвори мистецтва

Сьогодні на ринку криптовалют набирають популярності RWA-токени. Ці монети можуть бути прив’язані до звичних активів – готелів, бізнесу, цінностей, картин, та дозволяють придбати об’єкти із реального світу на криптобіржах. Звідси й назва Real World Assets або RWA-токени. Delo.ua розповідає про перспективи та ризики інвестування у RWA-токени, а також про проєкти, присутні на крипторинку, та способи правильно обирати монети для інвестицій.

Примітка: Даний матеріал Delo.ua не можна вважати фінансовою чи інвестиційною порадою або пропозицією. Кожен криптоінвестор несе особисту відповідальність за прийняті рішення щодо вкладень у цифрові активи.

Як виглядає ринок RWA-токенів

Згідно з даними Coingecko, сьогодні капіталізація ринку RWA-токенів у світі досягла майже $7 млрд. В топі монет знаходяться:

Ondo (ONDO) займає 83 місце, із капіталізацією у $1,1 млрд. Монета коштує $0,77 (три місяці тому – $0,22).

займає 83 місце, із капіталізацією у $1,1 млрд. Монета коштує $0,77 (три місяці тому – $0,22). Mantra (OM) займає 138 місце, із капіталізацією $586,7 млн. Монета коштує $0,71 (три місяці тому – $0,3).

займає 138 місце, із капіталізацією $586,7 млн. Монета коштує $0,71 (три місяці тому – $0,3). XDC Network (XDC) займає 153 місце, із капіталізацією $511,1 млн. Монета коштує $0,0356 (три місяці тому $0,04).

Ринок RWA-токенів активно розвивається по різних сегментах. Наприклад, в напрямку токенизованих приватних кредитів вартість активних позик за протоколом наразі складає $7,589 млрд., передає статистика компанії RWA.xyz. Ще рік току цей показник був на рівні $4,684 млрд.

Вартість поточних непогашених позик, які виникли за кожним протоколом. Джерело: RWA.xyz

Причому найбільш активно ці послуги використовують у фінтесі, нерухомості, авто тощо. Токенизовані кредити оформлюють у США, Перу, Бразилії, Мексиці, Індії, Індонезії, Тайланді, В’єтнамі, Нігерії, Танзанії та ін.

Що таке RWA-токени

Як пояснює аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак в коментарі Delo.ua, токен – це цифровий актив. Його робота базується на базі блокчейну та смарт-контрактів.

"Першою платформою, яка могла дати такі технології на досить високому рівні, був Ethereum. Тому стартом ери токенізації можна вважати 2015 рік, коли його було запущено", - говорить експерт.

За словами Орищака, токени простіше криптовалют, оскільки крипта повинна мати свій блокчейн, а токени працюють в чужих мережах: "Це система усередині системи, де, в залежності від цілей розробника, випускаються токени. Їхній функціонал визначається смарт-контрактом (програмним алгоритмом)".

Тож якими можуть бути токени? Цей перелік доволі широкий, але в ньому присутні такі моделі:

Боргові токени. За їхнє володіння виплачується відсоток.

Токени, що дають право на керування проектом.

Незамінні токени. З їх допомогою створюють NFT .

. Токени, що прив'язані до будь-яких реальних активів (RWA-токени).

"Останні за функціоналом схожі і з цінними паперами та деривативами. RWA-токени теж дозволяють купити частину реального об'єкта. Але спектр активів тут необмежений. Це нерухомість, золото, картини, машини, цінні папери та багато іншого. Все може бути токенізовано на дрібні шматочки та продано", - пояснює Максим Орищак.

Нагадаємо, дериватив — стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання придбати або продати базовий актив на визначених ним умовах у майбутньому.

Токени для потенційних інвесторів цікаві тим, що на відміну від класичного ринку цінних паперів, покупка монет коштує набагато дешевше, зазначає Орищак. Тобто, кількість посередників в угодах мінімальна чи зовсім відсутня. Як результат, невеликі інвестори отримують можливість вкластися у широкий спектр активів із мінімальними комісіями. Раніше такі привілеї були доступні лише великим інвесторам.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі Delo.ua зазначає, що поява RWA-токенів стала логічним етапом розвитку криптоіндустрії, оскільки пошук застосування смарт-контрактів, токенів та блокчейну рано чи пізно вийшов би на реальні активи. Тобто, якщо реальний актив можна оцінити у фіатній валюті, то чому б не оцінити його у криптовалюті, а право власності на нього не визначити крипто-токеном.

"RWA-токени можна прив'язати до реальних активів, наприклад, нерухомості, картини, золотого зливка, автомобіля, пакету акцій або столітнього віскі. Далі цілий актив треба розділити в блокчейні на безліч частин прав-власності. Наприклад, готелем на дикому острові в океані може володіти не одна людина, а декілька, і їхні права розділені RWA. Ніхто не може собі незаконно перевести, вкрасти або зробити додаткову емісію токенів і розмити частку інших учасників", - говорить Шевчишин.

Як працює механізм RWA-токенів

Експерти кажуть, що у процесі токенізації можна назвати трьох основних учасників: творець бізнес-ідеї, інвестори та власник токенізованого об'єкта. Як саме працює цей механізм? Давайте розберемо на рівні концепції.

Максим Орищак наводить приклад із токенізацію об’єкта нерухомості. Уявімо, що у бізнесмена з'явився гарний проект з нерухомості. Йому бракує коштів чи він не хоче ризикувати один, але й залучати кошти "інституціоналів" дорого та довго. Тоді бізнесмен домовляється з власником нерухомості та випускає токени. Купує сам ці монети, а з ним й всі охочі взяти участь у його підприємстві. В результаті власник нерухомості одержує гроші, а бізнесмен та інвестори отримують право на частину об'єкта, та відповідну частку у прибутку від його роботи.

Андрій Шевчишин наводить приклад із токенізацією цінної картини. Припустимо, людина володіє цінною картиною, яка коштує біля $1 млн. Власнику цього активу потрібні гроші. Тоді він випускає RWA-токени на 25% вартості картини та розміщує монети на криптобіржі. Таким чином, людина продовжує залишатися власником, яка контролює картину, але й отримала 25% її вартості для вирішення своїх проблем.

При цьому Шевчишин каже, що механізм RWA-токенів поки що не пропрацьований повністю та може мати певні "білі плями". Зокрема, якщо власник активу захоче продати об’єкт повністю, тоді він може розмістити на 100%.

"Але в цьому випадку не очевидні права власності, обслуговування та збереження активу. Тобто, усі ці речі треба якось фіксувати у відповідних угодах", - каже експерт.

Які ризики існують при використанні RWA-токенів

На думку експертів, якщо інвестори вирішують придбати RWA-токени, вони мають бути готові до певних ризиків, що несуть в собі ці криптоактиви. І основний мінус таких монет знаходиться в юридичній площині.

"В рамках чинного законодавства багатьох країн зобов'язання та власність RWA не є ключовими. Однак якщо договір між власниками RWA підписаний та юридично завірений, це вже важливий документ, наприклад, у суді. Проте ринок та законодавство розвивається, тому в майбутньому це питання може бути врегульоване". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Максим Орищак згоден з тим, що токенізовані проекти менш надійні у порівнянні з інструментами класичного інвестування, оскільки останні перебувають під жорстким регулюванням держави та мають безліч акредитацій, дозволів, ліцензій та інших засобів захисту.

"Інструменти класичного інвестування коштують грошей та базуються на минулих помилках. Так народжується вартість банківського чи іншого фінансування з допомогою класичних інструментів. А RWA-токени – нова та невідома тема, але з часом цей сегмент крипто-активів також має потрапити під регулювання у різних країнах", - впевнений Орищак.

Які переваги мають RWA-токени

Хоча сегмент RWA-монет вважається доволі молодим на ринку віртуальних активів, серед цих криптовалют є проєкти, які вже давно відомі та добре себе зарекомендували, говорять експерти. Мова йде про стейблкоіни, які сьогодні вважаються авангардом RWA-токенізації.

"Стейблкоїни в рамках своїх проєктів вже пройшли багато помилок та довели своє право на існування. Ці криптовалюти вже сформували правила безпеки, які вимагатимуть регулятори у різних країнах світу. Тож на ринку RWA-токенів вже є стандарти, яких мають дотримуватися якісні RWA-проєкти. Загалом, навіть з урахуванням витрат на захист, RWA-токенізація технологічно ефективніша, ніж класичні інструменти фінансування. Тому цей сегмент криптоіндустрії буде розвиватися та збільшуватиме свою частку у світі цифрових інвестицій". Максим Орищак аналітик ЦБТ

Загалом в RWA-монетах експерти відмічають такі плюси:

відсутність державних обмежень на володіння,

невисокий поріг входу,

можливість купівлі, володіння та управління активами разом,

доступ до найширшого ринку без лімітів.

При цьому Андрій Шевчишин попереджає, що курс звичайних RWA-токенів на відміну від стейблкоїнів може мати значні коливання. Ця динаміка залежить від ціни реального активу, тож зростання чи падіння можуть йти паралельно.

"Уявімо, RWA на танкер з нафтою. Його вартість складається з вартості танкера і нафти, яку він перевозить. Ціни нафти вагаються, сам танкер, як судно, знецінюється згодом. Однак, якщо інвестор очікує, що ціна нафти зросте, то покупка такого токена може бути дуже вигідною", - пояснює експерт.

Як правильно обирати RWA-токени для інвестування

Як пояснює Максим Орищак, RWA-токени, як й інші фінансові активи, не повинні торгуватися біржі. Навіть якщо монети "працюють" в країні з жорстким крипторегулюванням, де не можна без відповідного дозволу держорганів створити та використовувати цифрові активи, все одно легальні RWA-проєкти не зобов'язують ліститися на біржових майданчиках.

"Все одно автори криптопроектів самі прагнуть запустити RWA-токени на лістинг на біржах. Це допомагає у залученні коштів та розвитку. Щоправда, далеко не всім вдається потрапити на великий майданчик. Біржі звичайно прагнуть розширення списку інструментів, але продавати сміття вони не стануть, адже їм важлива репутація", - каже Орищак.

Тому інвесторам, яких цікавлять RWA-токени, варто звернути увагу на ті монети, що торгуються на біржах. Адже лістинг вважається знак певної якості проекту.

"Якщо RWA-токени торгується одразу на кількох великих біржах, це ще один знак надійності. Роздрібному інвестору навряд чи варто виходити за це коло. Більше того, вибір таких монет, що представлені на криптомайданчиках, - доволі широкий. І серед них варто обирати RWA-токени із найбільшою капіталізацією", - рекомендує Максим Орищак.

Також варто проаналізувати, який саме функціонал підтримують монети. Якщо ідея затребувана, попит на таку криптовалюту буде завжди.

"Наприклад, є прогноз сильного зростання цін на золото, тоді на великих біржах можна вибрати лідерів цього напряму - Tether Gold (XAUT) або PAX Gold (PAXG)", - пояснює Орищак.

Після того, як цікаві та перспективні проекти обрані, інвестори мають скласти план покупки, продовжує експерт. Вгадати, на якому мінімумі чи максимумі може опинитися курс RWA-токенів – вкрай важко.