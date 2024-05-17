RWA-токены. Почему в криптовселенной токенизируют золото, недвижимость и произведения искусства

Сегодня на рынке криптовалют набирают популярность RWA-токены. Эти монеты могут быть привязаны к привычным активам – гостиницам, бизнесу, ценностям, картинам и позволяют приобрести объекты из реального мира на криптобиржах. Отсюда и название Real World Assets или RWA-токены. Delo.ua рассказывает о перспективах и рисках инвестирования в RWA-токены, а также о проектах, присутствующих на крипторынке, и способах правильно выбирать монеты для инвестиций.

Примечание: Данный материал Delo.ua нельзя считать финансовым или инвестиционным советом или предложением. Каждый криптоинвестор несет личную ответственность за принятые решения по вложениям в цифровые активы.

Как выглядит рынок RWA-токенов

Согласно данным Coingecko, сегодня капитализация рынка RWA-токенов в мире достигла почти $7 млрд. В топе монет находятся:

Ondo (ONDO) занимает 83 место с капитализацией в $1,1 млрд. Монета стоит $0,77 (три месяца назад – $0,22).

занимает 83 место с капитализацией в $1,1 млрд. Монета стоит $0,77 (три месяца назад – $0,22). Mantra (OM) занимает 138 место с капитализацией $586,7 млн. Монета стоит $0,71 (три месяца назад – $0,3).

занимает 138 место с капитализацией $586,7 млн. Монета стоит $0,71 (три месяца назад – $0,3). XDC Network (XDC) занимает 153 место с капитализацией $511,1 млн. Монета стоит $0,0356 (три месяца назад $0,04).

Рынок RWA-токенов активно развивается по разным сегментам. Например, в направлении токенизированных частных кредитов стоимость активных ссуд по протоколам составляет $7,589 млрд., передает статистика компании RWA.xyz. Еще год тока этот показатель был на уровне $4,684 млрд.

Стоимость текущих непогашенных ссуд, возникших по каждому протоколу. Источник: RWA.xyz

Причем наиболее активно эти услуги используются в финтехе, недвижимости, авто и т.д. Токенизированные кредиты оформляются в США, Перу, Бразилии, Мексике, Индии, Индонезии, Тайланде, Вьетнаме, Нигерии, Танзании и т.д.

Что такое RWA-токены

Как объясняет аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак в комментарии Delo.ua, токен – это цифровой актив. Его работа базируется на базе блокчейна и смарт-контрактов .

"Первой платформой, которая могла дать такие технологии на достаточно высоком уровне, был Ethereum. Поэтому стартом эры токенизации можно считать 2015 год, когда он был запущен", – говорит эксперт.

По словам Орыщака, токены проще криптовалют, поскольку крипта должна иметь свой блокчейн, а токены работают в чужих сетях: "Это система внутри системы, где, в зависимости от целей разработчика, выпускаются токены. Их функционал определяется смарт-контрактом (программным алгоритмом)" .

Какими же могут быть токены? Этот перечень достаточно широк, но в нем присутствуют следующие модели:

Долговые токены. За их владение выплачивается процент.

Токены, дающие право на управление проектом.

Незаменимые токены. С их помощью создают NFT .

. Токены, привязанные к любым реальным активам (RWA-токены).

"Последние по функционалу схожи и с ценными бумагами и деривативами. RWA-токены тоже позволяют купить часть реального объекта. Но спектр активов здесь неограничен. Это недвижимость, золото, картины, машины, ценные бумаги и многое другое. Все может быть токенизировано на мелкие кусочки и продано", - объясняет Максим Орыщак.

Напомним, дериватив — стандартный документ, удостоверяющий право и/или обязательство приобрести или продать базовый актив на определенных условиях в будущем.

Токены для потенциальных инвесторов интересны тем, что в отличие от классического рынка ценных бумаг, покупка монет стоит гораздо дешевле, отмечает Орыщак. То есть, количество посредников в сделках минимально или совсем отсутствует. Как результат, небольшие инвесторы получают возможность уложиться в широкий спектр активов с минимальными комиссиями. Ранее подобные привилегии были доступны только крупным инвесторам.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua отмечает, что появление RWA-токенов стало логичным этапом развития криптоиндустрии, поскольку поиск применения смарт-контрактов, токенов и блокчейна рано или поздно вышел бы на реальные активы. То есть если реальный актив можно оценить в фиатной валюте, то почему бы не оценить его в криптовалюте, а право собственности на него не определить крипто-токеном.

"RWA-токены можно привязать к реальным активам, например, недвижимости, картине, золотому слитку, автомобилю, пакету акций или столетнему виски. Далее целый актив нужно разделить в блокчейне на множество частей прав-собственности. Например, отелем на диком острове в океане может обладать не один человек, а несколько, и их права разделены RWA. Никто не может себе незаконно перевести, украсть или дополнительную эмиссию токенов и размыть долю других участников", - говорит Шевчишин.

Как работает механизм RWA-токенов

Эксперты говорят, что в процессе токенизации можно выделить трех основных участников: создатель бизнес-идеи, инвесторы и владелец токенизированного объекта. Как работает этот механизм? Давайте разберем на уровне концепции.

Максим Орыщак приводит пример по токенизации объекта недвижимости. Представим себе, что у бизнесмена появился хороший проект по недвижимости. Ему не хватает средств или он не хочет рисковать один, но и привлекать средства "институционалов" дорого и долго. Тогда бизнесмен договаривается с владельцем недвижимости и выпускает токенов. Покупает сам эти монеты, а с ним и все желающие поучаствовать в его предприятии. В результате владелец недвижимости получает деньги, а бизнесмен и инвесторы получают право на часть объекта и соответствующую долю в прибыли от его работы.

Андрей Шевчишин приводит пример с токенизацией ценной картины. Предположим, человек владеет ценной картиной, которая стоит около $1 млн. Владельцу этого актива нужны деньги. Тогда он выпускает RWA-токены на 25% от стоимости картины и размещает монеты на криптобирже. Таким образом, человек продолжает оставаться владельцем, который контролирует картину, но и получил 25% его стоимости для решения своих проблем.

При этом Шевчишин говорит, что механизм RWA-токенов пока не проработан полностью и может иметь определенные "белые пятна". В частности, если собственник актива захочет продать объект полностью, то он может разместить на 100%.

"Но в этом случае не очевидны права собственности, обслуживания и сохранности актива. То есть все эти вещи надо как-то фиксировать в соответствующих соглашениях", - говорит эксперт.

Какие риски существуют при использовании RWA-токенов

По мнению экспертов, если инвесторы решают приобрести RWA-токены, они должны быть готовы к определенным рискам, которые несут эти криптоактивы. И основной минус таких монет находится в юридической плоскости.

"В рамках действующего законодательства многих стран обязательства и собственность RWA не являются ключевыми. Однако если договор между владельцами RWA подписан и юридически заверен, это уже важный документ, например в суде. Однако рынок и законодательство развивается, поэтому в будущем этот вопрос может быть урегулировано". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Максим Орыщак согласен с тем, что токенизированные проекты менее надежны по сравнению с инструментами классического инвестирования, поскольку последние находятся под жестким регулированием государства и имеют множество аккредитаций, разрешений, лицензий и других средств защиты.

"Инструменты классического инвестирования стоят денег и базируются на прошлых ошибках. Так рождается стоимость банковского или иного финансирования с помощью классических инструментов. А RWA-токены – новая и неизвестная тема, но со временем этот сегмент крипто-активов также должен попасть под регулирование в разных странах", – уверен Орыщак.

Какие преимущества имеют RWA-токены

Хотя сегмент RWA-монет считается довольно молодым на рынке виртуальных активов, среди этих криптовалют есть уже давно известные и хорошо зарекомендовавшие себя проекты, говорят эксперты. Речь идет о стейблкоинах, которые сегодня считаются авангардом RWA-токенизации.

"Стейблкоины в рамках своих проектов уже прошли много ошибок и доказали свое право на существование. Эти криптовалюты уже сформировали правила безопасности, которые будут требовать регуляторы в разных странах мира. Поэтому на рынке RWA-токенов уже есть стандарты, которые должны соблюдать качественные RWA-проекты. В общем, даже с учетом затрат на защиту, RWA-токенизация технологически более эффективна, чем классические инструменты финансирования. Поэтому этот сегмент криптоиндустрии будет развиваться и увеличивать свою долю в мире цифровых инвестиций". Максим Орыщак аналитик ЦБТ

В целом в RWA-монетах эксперты отмечают следующие плюсы:

отсутствие государственных ограничений на владение,

невысокий порог входа,

возможность покупки, владения и управления активами вместе,

доступ к самому широкому рынку без лимитов.

При этом Андрей Шевчишин предупреждает, что курс обычных RWA-токенов, в отличие от стейблкоинов, может иметь значительные колебания. Эта динамика зависит от цены реального актива, так что рост или падение могут идти параллельно.

"Представим, RWA танкер с нефтью. Его стоимость состоит из стоимости танкера и нефти, которую он перевозит. Цены нефти колеблются, сам танкер, как судно, обесценивается впоследствии. Однако, если инвестор ожидает, что цена нефти вырастет, то покупка такого токена может быть очень выгодной", – объясняет эксперт.

Как правильно выбирать RWA-токены для инвестирования

Как объясняет Максим Орыщак, RWA-токены, как и другие финансовые активы, не должны торговаться на бирже. Даже если монеты "работают" в стране с жестким крипторегулированием, где нельзя без соответствующего разрешения госорганов создать и использовать цифровые активы, все равно легальные RWA-проекты не обязывают переписываться на биржевых площадках.

"Все равно авторы криптопроектов сами стремятся запустить RWA-токены на листинг на биржах. Это помогает в привлечении средств и развития. Правда, далеко не всем удается попасть на большую площадку. Биржи обычно стремятся к расширению списка инструментов, но продавать мусор они не станут, ведь им важна репутация", – говорит Орыщак.

Поэтому инвесторам, которых интересуют RWA-токены, стоит обратить внимание на монеты, торгующиеся на биржах. Ведь листинг считается символом определенного качества проекта.

"Если RWA-токены торгуется сразу на нескольких крупных биржах, это еще один знак надежности. Розничному инвестору вряд ли стоит выходить за этот круг. Более того, выбор таких монет, представленных на криптомплощадках, достаточно широк. И среди них стоит выбирать RWA-токены с наибольшей капитализацией", - рекомендует Максим Орыщак.

Также следует проанализировать, какой именно функционал поддерживают монеты. Если идея востребована, спрос на такую криптовалюту будет всегда.

"Например, есть прогноз сильного роста цен на золото, тогда на крупных биржах можно выбрать лидеров этого направления – Tether Gold (XAUT) или PAX Gold (PAXG) ", – объясняет Орыщак.

После того, как интересные и перспективные проекты выбраны, инвесторы должны составить план покупки, продолжает эксперт. Угадать, на каком минимуме или максимуме может оказаться курс RWA-токенов – очень тяжело.