Крипта в Украине до сих пор вне закона. Почему это становится проблемой для бизнеса, госслужащих и всех пользователей

Александра Никитина, юрист-международник, эксперт по налогообложению и цифровым активам

Украина входит в мировые лидеры по уровню использования криптовалют. По данным Chainalysis, в 2024 году наше государство заняло 6-е место в Global Crypto Adoption Index . По отдельным оценкам, до трети взрослого населения могут быть активными пользователями крипт.

Но есть другая сторона: Украина – одна из наименее урегулированных юрисдикций в сфере виртуальных активов. На сегодняшний день нет действующего закона о крипторынках, нет лицензированных провайдеров услуг, а Налоговый кодекс вообще не содержит отдельных норм по налогообложению криптоактивов.

Это создает ситуацию, которую юристы между собой называют «крипта к закону» – то есть правовое пространство, где пользователи несут полную ответственность за свои действия, но не имеют никакой защиты.

Законопроект №10225-д: где мы сейчас?

Законопроект «О рынках виртуальных активов» №10225-д был принят в основу в первом чтении 3 сентября 2025 года. Дальнейший прогресс – минимальный: более двух тысяч правок, отсутствие даты второго чтения и отсутствие политического консенсуса.

Пока закон не принят, рынок продолжает существовать в правовом вакууме.

Гражданский кодекс признает крипту «цифровой вещью», но этого мало

В 2023-2024 годах в Гражданский кодекс Украины внесли изменения: виртуальные активы официально определили как цифровые вещи. На них распространяются общие правила о вещах: их можно отчуждать, дарить, передавать по наследству.

Но есть проблема: механизмов этого «отчуждения» в законодательстве не существует. Нет норм, определяющих:

как установить право собственности на криптоактив,

как подтвердить, что актив принадлежит именно этому лицу,

как доказать правомерность перехода права собственности.

Поэтому вопросы собственности фактически решаются «техническим способом»: кто владеет частным ключом или seed phrase, тот и считается собственником. Такую позицию подтверждают и постановления ВАКС за 2022-2024 годы.

Для гражданского права это революционный и очень опасный подход.

Налоги: ИПК вместо закона

Налоговое законодательство не содержит специальных норм по виртуальным активам. Поэтому ГНС формирует практику через индивидуальные налоговые консультации.

Общий подход таков:

доходы от операций с криптой – «прочие доходы» или «иностранные доходы» ,

ставка – 18% НДФЛ + 5% военного сбора,

расходы на приобретение крипты не учитываются,

убытки не засчитываются.

Фактически облагается валовый доход, а не финансовый результат. Поэтому активная торговля становится экономически невыгодной.

Попытки отдельных консультантов применить к крипте ставку 5% как к движимому имуществу – юридически уязвимы и создают риск налоговых доначислений.

VASP не существует. Но «обменники» существуют и работают без контроля

Модель регулирования провайдеров криптуслуг (VASP) как субъектов первичного финансового мониторинга, предусмотренная законом №361-IX, формально существует. Но лицензии не выдаются , реестр не создан, контроль не запущен.

На практике это означает:

сотни криптообменников работают без лицензии,

они не проводят AML/KYC,

не подпадают под государственный надзор,

не несут обязательств перед клиентами,

риски потери средств полностью на пользователе.

Юридическая реальность проста: если вы перевели крипту на кошелек такого обменника, закон не гарантирует, что вы обналичите в кассе. И наоборот – «кэш в чемодане» не равен чистой крипте на кошельке. Это один из ключевых рисков «крипты до закона».

Нерегулируемые стейблкоины: UAHg, Weld Money и другие.

Отдельная зона риска – «украинские стейблкоины» вроде UAHg или экосистема Weld Money.

Проблемы:

не являются электронными деньгами,

не имеют регуляторного статуса,

не обеспечены активами под наблюдением,

не проходят никаких аудитов,

функционируют без white paper, утвержденного регулятором.

Эмитент может выпускать и продавать такие токены без каких-либо ограничений.

Weld Card, выдаваемая через классический банк, вообще создает юридическую коллизию: это кредитный продукт с годовой ставкой 40–50%, работающий на основе криптоконвертации без лицензии VASP.

Такие модели создают:

налоговые риски,

AML-риски,

риски валютного контроля,

риски введения в заблуждение потребителя.

Е-декларирование: закон требует, методики нет

Закон Украины «О предотвращении коррупции» обязывает декларировать криптоактивы.

Проблема:

НАПК не определило методики расчета стоимости,

не указал перечень допустимых источников,

не предоставило инструкций для кошельков без публичного адреса.

В то же время существует уголовная ответственность за недостоверные данные (ст. 366-2 УК Украины).

В итоге декларирование крипты стало зоной повышенного риска.

Наследование и раздел имущества: закон не работает с криптой

Из-за отсутствия реестров и методик:

нотариус не может установить состав наследства,

актив может быть потерян без частного ключа,

суды не могут установить, кто является собственником актива,

раздел имущества супругов усложняется невозможностью оценки и истребования.

Суды регулярно отказывают в разделении криптоактивов из-за невозможности идентификации собственника.

Уголовное производство: ключ = собственность

В делах НАБУ, ВАКС, БЭБ формируется очень четкая практика:

Владение приватным ключом или seed phrase фактически приравнивается к владению активом.

Это не закреплено в законе, но применяется как стандарт доказывания.

Для рядового пользователя это означает:

если во время обыска найден ключ – будет доказано «контроль над активом»,

если ключ потерян – актив юридически исчезает,

если ключом владеет другое лицо – доказать право собственности почти невозможно.

Что делать пользователям и бизнесу?

Документируйте стоимость и происхождение активов

Сохраняйте скриншоты, API-данные, подтверждение операций, транзакционную историю. Защищайте seed phrase

Банковские сейфы, зашифрованные носители, нотариально заверенные конверты – в зависимости от суммы. Избегайте нелицензированных продуктов

UAHg, Weld Card и другие стейблокины без регулирования несут значительные риски. Проводите KYC на биржах

Для декларирования, наследования и уголовно-правовой защиты это иногда единственное доказательство . Консультируйтесь перед значительными операциями

Особенно в случае большого кэш-аута, переводов между юрисдикциями, сделок с третьими лицами.

Вывод: потребность в регулировании стала критической

Украинская криптоиндустрия по масштабам уже давно переросла свою правовую рамку. Огромный объем транзакций, популярность крипт среди населения и активность новых продуктов ставят страну в ситуацию, где риски превышают выгоды .

Пока закон не принят, пользователи существуют в пространстве, где:

государство может наказывать,

но не может защищать.



И именно это делает рынок крипт в Украине в 2025 году одной из самых рискованных по сравнению с регулируемыми юрисдикциями ЕС, Великобритании или США.