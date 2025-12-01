- Категория
Крипта в Украине до сих пор вне закона. Почему это становится проблемой для бизнеса, госслужащих и всех пользователей
Украина входит в мировые лидеры по уровню использования криптовалют. По данным Chainalysis, в 2024 году наше государство заняло 6-е место в Global Crypto Adoption Index. По отдельным оценкам, до трети взрослого населения могут быть активными пользователями крипт.
Но есть другая сторона: Украина – одна из наименее урегулированных юрисдикций в сфере виртуальных активов. На сегодняшний день нет действующего закона о крипторынках, нет лицензированных провайдеров услуг, а Налоговый кодекс вообще не содержит отдельных норм по налогообложению криптоактивов.
Это создает ситуацию, которую юристы между собой называют «крипта к закону» – то есть правовое пространство, где пользователи несут полную ответственность за свои действия, но не имеют никакой защиты.
Законопроект №10225-д: где мы сейчас?
Законопроект «О рынках виртуальных активов» №10225-д был принят в основу в первом чтении 3 сентября 2025 года. Дальнейший прогресс – минимальный: более двух тысяч правок, отсутствие даты второго чтения и отсутствие политического консенсуса.
Пока закон не принят, рынок продолжает существовать в правовом вакууме.
Гражданский кодекс признает крипту «цифровой вещью», но этого мало
В 2023-2024 годах в Гражданский кодекс Украины внесли изменения: виртуальные активы официально определили как цифровые вещи. На них распространяются общие правила о вещах: их можно отчуждать, дарить, передавать по наследству.
Но есть проблема: механизмов этого «отчуждения» в законодательстве не существует. Нет норм, определяющих:
- как установить право собственности на криптоактив,
- как подтвердить, что актив принадлежит именно этому лицу,
- как доказать правомерность перехода права собственности.
Поэтому вопросы собственности фактически решаются «техническим способом»: кто владеет частным ключом или seed phrase, тот и считается собственником. Такую позицию подтверждают и постановления ВАКС за 2022-2024 годы.
Для гражданского права это революционный и очень опасный подход.
Налоги: ИПК вместо закона
Налоговое законодательство не содержит специальных норм по виртуальным активам. Поэтому ГНС формирует практику через индивидуальные налоговые консультации.
Общий подход таков:
- доходы от операций с криптой – «прочие доходы» или «иностранные доходы»,
- ставка – 18% НДФЛ + 5% военного сбора,
- расходы на приобретение крипты не учитываются,
- убытки не засчитываются.
Фактически облагается валовый доход, а не финансовый результат. Поэтому активная торговля становится экономически невыгодной.
Попытки отдельных консультантов применить к крипте ставку 5% как к движимому имуществу – юридически уязвимы и создают риск налоговых доначислений.
VASP не существует. Но «обменники» существуют и работают без контроля
Модель регулирования провайдеров криптуслуг (VASP) как субъектов первичного финансового мониторинга, предусмотренная законом №361-IX, формально существует. Но лицензии не выдаются , реестр не создан, контроль не запущен.
На практике это означает:
- сотни криптообменников работают без лицензии,
- они не проводят AML/KYC,
- не подпадают под государственный надзор,
- не несут обязательств перед клиентами,
- риски потери средств полностью на пользователе.
Юридическая реальность проста: если вы перевели крипту на кошелек такого обменника, закон не гарантирует, что вы обналичите в кассе. И наоборот – «кэш в чемодане» не равен чистой крипте на кошельке. Это один из ключевых рисков «крипты до закона».
Нерегулируемые стейблкоины: UAHg, Weld Money и другие.
Отдельная зона риска – «украинские стейблкоины» вроде UAHg или экосистема Weld Money.
Проблемы:
- не являются электронными деньгами,
- не имеют регуляторного статуса,
- не обеспечены активами под наблюдением,
- не проходят никаких аудитов,
- функционируют без white paper, утвержденного регулятором.
Эмитент может выпускать и продавать такие токены без каких-либо ограничений.
Weld Card, выдаваемая через классический банк, вообще создает юридическую коллизию: это кредитный продукт с годовой ставкой 40–50%, работающий на основе криптоконвертации без лицензии VASP.
Такие модели создают:
- налоговые риски,
- AML-риски,
- риски валютного контроля,
- риски введения в заблуждение потребителя.
Е-декларирование: закон требует, методики нет
Закон Украины «О предотвращении коррупции» обязывает декларировать криптоактивы.
Проблема:
- НАПК не определило методики расчета стоимости,
- не указал перечень допустимых источников,
- не предоставило инструкций для кошельков без публичного адреса.
В то же время существует уголовная ответственность за недостоверные данные (ст. 366-2 УК Украины).
В итоге декларирование крипты стало зоной повышенного риска.
Наследование и раздел имущества: закон не работает с криптой
Из-за отсутствия реестров и методик:
- нотариус не может установить состав наследства,
- актив может быть потерян без частного ключа,
- суды не могут установить, кто является собственником актива,
- раздел имущества супругов усложняется невозможностью оценки и истребования.
Суды регулярно отказывают в разделении криптоактивов из-за невозможности идентификации собственника.
Уголовное производство: ключ = собственность
В делах НАБУ, ВАКС, БЭБ формируется очень четкая практика:
Владение приватным ключом или seed phrase фактически приравнивается к владению активом.
Это не закреплено в законе, но применяется как стандарт доказывания.
Для рядового пользователя это означает:
- если во время обыска найден ключ – будет доказано «контроль над активом»,
- если ключ потерян – актив юридически исчезает,
- если ключом владеет другое лицо – доказать право собственности почти невозможно.
Что делать пользователям и бизнесу?
-
Документируйте стоимость и происхождение активов
Сохраняйте скриншоты, API-данные, подтверждение операций, транзакционную историю.
-
Защищайте seed phrase
Банковские сейфы, зашифрованные носители, нотариально заверенные конверты – в зависимости от суммы.
-
Избегайте нелицензированных продуктов
UAHg, Weld Card и другие стейблокины без регулирования несут значительные риски.
-
Проводите KYC на биржах
Для декларирования, наследования и уголовно-правовой защиты это иногда единственное доказательство .
-
Консультируйтесь перед значительными операциями
Особенно в случае большого кэш-аута, переводов между юрисдикциями, сделок с третьими лицами.
Вывод: потребность в регулировании стала критической
Украинская криптоиндустрия по масштабам уже давно переросла свою правовую рамку. Огромный объем транзакций, популярность крипт среди населения и активность новых продуктов ставят страну в ситуацию, где риски превышают выгоды .
Пока закон не принят, пользователи существуют в пространстве, где:
- государство может наказывать,
-
но не может защищать.
И именно это делает рынок крипт в Украине в 2025 году одной из самых рискованных по сравнению с регулируемыми юрисдикциями ЕС, Великобритании или США.